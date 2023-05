In Spagna gli over 65 andranno al cinema a soli 2 euro

In Spagna chi ha più di 65 anni potrà andare al cinema a soli due euro. È questa l'ultima proposta del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che fa parte del più generale sforzo del governo volto a promuovere la cultura e a renderla più accessibile, soprattutto dopo anni difficili della pandemia. L'annuncio de leader socialista è stato fatto durante la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 28 maggio, con il centrosinistra che risulta in svantaggio rispetto ai popolari secondo diversi sondaggi nazionali.

Come spiega El Diario il programma dovrebbe costare al Paese circa 10 milioni di euro, garantendo ad oltre 9,5 milioni di persone di poterne beneficiare. La mossa arriva ad un anno dall'introduzione del voucher che, in maniera simile al bonus cultura introdotto in Italia, offre ai cittadini spagnoli maggiorenni una somma pari a 400 euro da poter spendere in libri, festival, opere teatrali, mostre e film. "La cultura deve essere un impegno politico per ogni singola regione, per ogni città e, naturalmente, per il governo spagnolo", ha dichiarato Sánchez.

Il Consiglio dei Ministri approverà questa settimana una linea di bilancio per incoraggiare chi ha più di 65 anni ad andare al cinema, con biglietti a 2 euro ogni martedì anche se le sale dovrebbero essere lasciate libere di decidere il giorno esatto dello sconto, nel caso dovessero preferirne un altro. Il governo punta in questo modo non a dare una spinta a un settore che è stato uno dei più colpiti sia dall'avanzata delle piattaforme di streaming sia dalle restrizioni dovuti all'emergenza coronavirus negli scorsi anni. "Dobbiamo uscire dalle nostre case, riempire di nuovo quegli spazi che abbiamo dovuto abbandonare durante la pandemia", ha detto Sánchez.