Tensione alle stelle, Varsavia invia 10mila soldati al confine con la Bielorussia

La Polonia manderà 10mila soldati al confine con la Bielorussia, in risposta all'aumento dei flussi di migranti irregolari, a suo avviso spinti da Minsk, e alla presenza dei mercenari Wagner nel Paese ex sovietico. "Circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva", ha annunciato oggi in un'intervista radiofonica il ministro della Difesa Mariusz B?aszczak dopo che ieri si era parlato di un dispiegamento di 2mila soldati. "Sposteremo l'esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci", ha aggiunto il ministro polacco.

Il confine di circa 400 chilometri, quasi la metà del quale (186 chilometri) è chiuso da un muro di acciaio alto 5 metri e sormontato da filo spinato, è diventato ancora una volta un punto caldo per quella che Varsavia descrive come una campagna di "attacchi ibridi" bielorussi e russi. Finora quest'anno la Polonia ha già registrato 19mila tentativi da parte di migranti extraeuropei, soprattutto mediorientali e africani, di entrare nel suo territorio attraverso il confine, tra cui 4mila solo a luglio, stabilendo un record per un singolo mese. L'anno scorso erano stati in tutto meno di 16mila. Il governo polacco e i suoi alleati negli Stati baltici affermano che la Bielorussia sta deliberatamente incoraggiando i migranti ad entrare nell'Unione europea per destabilizzarla. La Lituania e la Lettonia, che pure condividono entrambi confini con la Bielorussia, sono state oggetto di fenomeni simili anche se su scala minore.

La Polonia poi è sempre più preoccupata per l'area di confine da quando, il mese scorso, centinaia di mercenari russi Wagner, che hanno già partecipato a feroci battaglia in Ucraina, sono arrivati in Bielorussia su invito del presidente Alexander Lukashenko dopo l'insurrezione contro i vertici militari russi di giugno. Questa settimana l'esercito di Minsk sta svolgendo esercitazioni militari con droni, carri armati e fanteria meccanizzata vicino alla frontiera e in prossimità del Corridoio Suwalki, un tratto di territorio 96 chilometri tra Polonia e Lituania, strategicamente sensibile, che separa la Bielorussia da Kaliningrad, un'enclave russa pesantemente militarizzata sul Mar Baltico che non ha alcun collegamento terrestre con il resto del Paese governato da Vladimir Putin e che rappresenta l'unico ponte della Nato tra la Polonia e gli Stati baltici.

