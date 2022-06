Kiev caccia commissaria ai diritti umani: “Non prova i crimini russi”. Lei: “È totalitarismo”

Il Parlamento di Kiev ha sfiduciato la commissaria per i diritti umani ucraina, Lydmila Denisova. A spiegarne le ragioni è Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente 'Servitore del popolo', che ha denunciato il "sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoi umanitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i diritti umani, ''incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di 'crimini sessuali commessi in modo innaturale' e 'stupri di bambini' nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato solo l'Ucraina".

La donna avrebbe denunciato stupri di massa di adolescenti, violenze sessuali su neonati, addirittura una su una piccola di sei mesi fatta con un cucchiaino, tutte accuse di cui non sono state trovate conferme nelle indagini della procura generale di Kiev. Il parlamento ha anche rimproverato a Denisova di aver trascorso molto tempo all'estero dopo il 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l'invasione, ma non in Russia o in Bielorussia, "dove il suo status e i suoi poteri avrebbero potuto aiutare i prigionieri, i deportati e le vittime dell'occupazione di Kherson". Per contro, è stato a Davos, Vienna, Varsavia e in altri "luoghi caldi e tranquilli dell'Europa occidentale".

Ma la decisione potrebbe essere anche collegata alla faida tra Volodymyr Zelensky e Petro Poroshenko, durante la cui presidenza Denisova fu nominata. Poroshenko fu il presidente che ha guidato il governo post-Maidan per quattro anni e un forte oppositore di Zelensky, contro cui si era candidato nel 2019. Il politico è finito sotto processo per tradimento a gennaio, con l'accusa di aver rifornito i ribelli del Donbass di carbone durante il conflitto, accuse da lui sempre negate, e ora è in prima linea nella battaglia contro l'invasione russa ordinata da Vladimir Putin. La stessa Denisova aveva denunciato che l'invito ai deputati a votare la sfiducia alla sua figura sarebbe arrivata direttamente dal Zelensky, accusandolo di un atto anticostituzionale, e promettendo un ricorso.

La donna, sessantunenne di origine russa, è stata nominata commissaria 4 anni fa e avrebbe dovuto restare in carica almeno un altro anni; in precedenza era stata ministra nei governi di Yulia Tymoshenko (2007-2010) e Arseniy Yatsenyuk (2014). E proprio il partito di Tymoshenko, così come quello ddi Poroshenko, hanno votato contro il suo licenziamento “Accetterò ovviamente qualsiasi decisione dei deputati del Parlamento, sia che sia sfiducia o sostegno, ma questo mi ricorda un po' uno Stato totalitario. E dobbiamo ricordare che il nostro sta andando verso l'Europa in cui vige il diritto", aveva detto dopo le prime indiscrezioni sulla sua cacciata.

Il 27 aprile di quest'anno, riepiloga l'agenzia Unian, l'ex difensore civico dei bambini Mykola Kuleba l'aveva accusata di aver fornito informazioni agli occupanti sul nascondiglio di 58 bambini a Kherson, parlandone in una conferenza stampa. “La notizia è stata subito utilizzata dai servizi russi e i bambini sono stati trasferiti nella Federazione”, ha sostenuto il deputato Denis Maslov. Ma secondo l'interessata, in realtà Zelensky disapprova la sua attività "in merito alla raccolta dei dati sulla violazione dei diritti umani nei territori occupati".