L'Italia è il Paese Ue con più avvocati: da noi il doppio della Germania

Tanti avvocati, pochi giudici. La carriera forense si conferma una delle preferite degli italiani, con circa 400 avvocati ogni 100mila abitanti. Con questi numeri il Belpaese si è confermato al quarto posto nell’Unione europea per numero di legali in proporzione alla popolazione. Ma le cifre assolute incoronano l’Italia come primo Paese Ue.

I dati emergono dall'Eu Justice Scoreboard 2022, la panoramica annuale della Commissione europea che fornisce analisi comparative sull'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari negli Stati membri. Negli ultimi dati raccolti dall’esecutivo Ue, che si riferiscono al 2020, l'Italia si trova alle spalle di Lussemburgo, Cipro e Grecia per numero di avvocati in rapporto alla popolazione. I primi due Paesi sono in vetta alla classifica con oltre 450 legali ogni 100mila abitanti. In Germania il rapporto avvocati/popolazione è la metà di quello italiano, con 200 avvocati ogni 100mila abitanti. La differenza è ancora più evidente rispetto alla Francia, che conta 100 avvocati ogni 100mila abitanti. La Svezia si conferma invece lo Stato Ue con meno avvocati d'Europa, con circa 60 legali ogni 100mila abitanti.

Il rapporto della Commissione di quest’anno conferma le carenze di organico tra i magistrati evidenziate anche nel 2021. L’Italia è infatti nel gruppo di dieci Paesi Ue ad avere meno di 15 giudici ogni 100mila abitanti. In Germania il rapporto sale a 25 ogni 100mila, in Lussemburgo a 36.

Tra gli altri dati di rilievo evidenziati dall’Eu Justice Scoreboard ci sono quelli che riguardano la lentezza della giustizia civile in Italia, dove per avere una sentenza di primo grado ci vogliono quasi 700 giorni, a fronte di 300 in Francia e poco più di 200 in Germania. Il Belpaese si è dunque confermato lo Stato con la giustizia civile più lenta d’Europa.