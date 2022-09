Hamas fa giustiziare 5 palestinesi: condanna Onu

Le Nazioni Unite hanno condannato l'esecuzione di cinque palestinesi da parte di Hamas nella Striscia di Gaza. Le uccisioni, si legge in una nota dell’Onu, sono “una evidente violazione" della legge palestinese. Due delle condanne a morte sono state eseguite per “collaborazione” con Israele, mentre gli altri tre uomini sono stati giustiziati per omicidio. Hamas ha condannato a morte numerose persone negli ultimi anni per “collaborazione” con Israele, ma queste esecuzioni sono state le prime da maggio 2017.

I cinque uomini sono stati giustiziati in pubblico con centinaia di persone autorizzate ad assistere all'esecuzione delle sentenze. I tre condannati per omicidio erano stati arrestati solo poche settimane fa per l'uccisione di un uomo, assassinato a colpi di arma da fuoco. Secondo Hamas, l'omicidio è stato compiuto per conto di Israele.

"Condanniamo l'esecuzione di cinque prigionieri a Gaza ed esortiamo le autorità de facto nella Striscia a stabilire una moratoria su tutte le esecuzioni”, ha affermato la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ravina Shamdasani. “Chiediamo allo Stato di Palestina di adottare misure efficaci per abolire la pena di morte in tutto il suo territorio”, ha aggiunto la rappresentante dell’Onu

Le esecuzioni, ha precisato, sono state compiute "in palese violazione del diritto dello Stato di Palestina e dei suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale”. Oltre alle esecuzioni in sé, le Nazioni Unite nutrono dubbi in merito ai procedimenti penali che hanno portato alle condanne a morte a Gaza e che non soddisferebbero gli standard internazionali sul giusto processo.

“L’approvazione" delle condanne “da parte del presidente della Palestina non è stata garantita, come richiesto dalla legge nazionale, né ci sono state opportunità per i prigionieri giustiziati di chiedere la clemenza o la grazia”, ha ??concluso Shamdasani.

Mentre Hamas mantiene la pena di morte, le autorità palestinesi nella Cisgiordania non hanno mai fatto ricorso alle esecuzioni negli ultimi anni. Il presidente palestinese Abu Mazen ha inoltre firmato il trattato delle Nazioni Unite contro la pena di morte.