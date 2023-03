Anche in Germania via TikTok dai telefoni dei funzionari del governo

Anche la Germania ha deciso di vietare ai funzionari di governo di utilizzare TikTok, il social cinese ritenuto un pericolo dal punto di vista dei rischi di spionaggio. Berlino, come riporta Der Tagesspiegel, si è aggiunta così alla lista dei governi e delle istituzioni che hanno seguito l'esempio degli Stati Uniti, che per primi hanno messo al bando l'app che sta spopolando tra giovani (e meno giovani) negli ultimi anni.

La piattaforma cinese, lanciata dalla società ByteDance cinque anni fa, conta circa 1,5 miliardi di utenti regolari ed è particolarmente diffusa tra gli adolescenti e i giovani adulti. Quello della condivisione dei video sul web è un trend che non vede interessate solo queste categorie di persone, ma anzi, è arrivato anche tra le fila dei dipendenti pubblici. Dal momento che TikTok è soggetto alle leggi cinesi sulla sicurezza nazionale, il timore è che questo potrebbe costringere ByteDance a consegnare i dati raccolti tramite l’app alle autorità di Pechino.

È questo il motivo delle preoccupazioni legate al suo utilizzo che stanno prendendo piede tra i vari governi occidentali. Da parte sua, l’azienda ha sostenuto che non le è mai stata fatta questo tipo di richiesta dal regime e che, al contrario, è solita archiviare le informazioni degli utenti non cinesi in modo sicuro.

E la Germania è solo l'ultima delle nazioni e delle istituzioni a bandire TikTok dai telefoni dei suoi funzionari. Solo nell'ultima settimana hanno preso una decisione simile la Commissione europea, molte parti del governo federale degli Stati Uniti e anche i governi canadese, danese e lettone hanno vietato o comunque chiesto di non usare l'app, al personale delle istituzioni e ai parlamentari. Anche nei Paesi Bassi l'idea è in discussione, ma non è stato ancora imposto alcun divieto formale.

Proprio negli Usa continua a crescere la pressione per un divieto a livello nazionale e, a tal proposito, mercoledì i repubblicani hanno approvato una legge che conferisce al capo di Stato americano Joe Biden il potere di vietare l’installazione dell’app su qualsiasi dispositivo mobile. Michael McCaul, il presidente repubblicano della commissione che ha sponsorizzato il disegno di legge, ha definito TikTok come un "pallone spia nel vostro telefono".