A Kiev è arrivato anche Kadyrov, uomo forte della Cecenia: "Arrendetevi o vi finiremo"

Ci sarebbe anche il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, in Ucraina per contribuire alla presa di Kiev. L'uomo, fedelissimo di Vladimir Putin, ieri in un video postato sui Telegram si è mostrato in mimetica insieme ad altri soldati attorno a un tavolo per definire piani di guerra. Il leader della Cecenia dice di essere vicino alla capitale, a Hostomel, un aeroporto catturato dalle forze russe nei primi giorni della loro offensiva, anche se la notizia non è stata al momento verificata. "L'altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino", afferma nel video esortando le forze ucraine ad arrendersi o "vi finiremo".

Kadyrov, che governa la Repubblica di Cecenia russa con il pugno di ferro, è un ex ribelle diventato alleato del Cremlino con una forza paramilitare al suo comando. All'inizio dell'offensiva russa sui social network sono circolate immagini che mostrano una piazza della capitale cecena Grozny piena di soldati islamici che affermano di essere diretti in Ucraina al grido di “Allahu Akbar". Kadyrov, che si è spesso descritto come il "soldato di fanteria" di Putin, ha pubblicato video di truppe cecene pesantemente armate nella regione di Kiev come parte della forza di invasione russa. Mosca ha combattuto due guerre con i separatisti in Cecenia, regione prevalentemente musulmana nella Russia meridionale, dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica nel 1991.

Dopo aver represso nel sangue le rivolte Putin insediò il padre di Ramzan Kadyrov come leader della regione, ma questi fu assassinato nel 2004 dopo sette mesi in carica. Suo figlio prese poi il suo posto come leader della Cecenia nel 2007 all'età di 30 anni. Da allora Mosca ha versato enormi somme di denaro nella regione per ricostruirla e ha concesso a Kadyrov una grande autonomia. L'uomo è stato più volte accusato dagli Stati Uniti e dall'Unione europea aver brutalmente represso il dissenso in Cecenia, dove i servizi di sicurezza avrebbero torturato i detenuti e compiuto rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali. Il suo governo è accusato anche di aver preso di mira i giornalisti e di aver condotto un brutale repressione contro i gay, tutte accuse che lui nega.