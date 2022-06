Ubriaco a letto con due donne all'addio al celibato, bufera sull'attaccante inglese Carroll

Gli addii al celibato possono essere feste piuttosto movimentate, ma quella di Andy Carroll lo è stata particolarmente, al punto che il calciatore inglese, attaccante del West Bromwich, è stato fotografato a letto con due donne, mentre dorme completamente ubriaco. L'immagina del finale della festa che si è svolta una settimana fa, e che è stata resa pubblica a pochi giorni dal suo matrimonio con la 33enne Billi Mucklow, ha creato non poco scalpore nel Paese, anche se poi la sua futura sposa sembrerebbe aver deciso di perdonarlo e credere alla sua versione dei fatti, secondo cui in quel letto non è accaduto niente di male.

A scusarsi con la donna è stata anche la giovane apparsa nella fotografia con il 33 ex Liverpool, la 27enne Taylor Jane Wilkey, che ha garantito che nulla è successo nella suite d'albergo a Dubai dove lo scatto è stato rubato. “Mi dispiace, Billi, so quello che sembra, ma non abbiamo fatto sesso. Non è successo niente di sessuale tra me e Andy, lo giuro. È stato un gentiluomo, aveva solo bevuto così tanto che è svenuto sul letto. Non ci ha nemmeno provato, ma anche se lo avesse fatto, era troppo ubriaco", ha dichiarato la giovane.

È stato il tabloid The Sun a rivelare come la manager del bar Taylor e l'istruttrice di fitness Phoebe Robb, 26 anni, fossero finite nella lussuosa camera d'albergo di Carroll dopo una giornata di bevute. “È stata una giornata fantastica, l'alcol scorreva e Andy sembrava divertirsi. È venuto a parlare con noi, sembrava carino, un gentiluomo”, ha aggiunto Taylor garantendo che “in nessun momento nessuno ha menzionato che era un addio al celibato, ci è stato detto che era una vacanza per ragazzi. Non sapevo che si sarebbe sposato".