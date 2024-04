Il quartiere a luci rosse che (grazie a un prete) ricorderà le prostitute uccise da Hitler

Tra le vittime del nazismo ci sono state anche le prostitute, molte delle quali sono finite insieme a ebrei, rom e oppositori politici nei campi di concentramento. La città tedesca di Amburgo, famosa anche per il suo quartiere a luci rosse St. Pauli e la via del sesso Herbertstrasse, ha deciso di mettere in piedi un'iniziativa per ricordare le loro storie e tenere viva la memoria di quest'altra atrocità commessa dal regime di Adolf Hitler. Nello specifico pietre d'inciampo e codici Qr ricorderanno i nomi e racconteranno le storie di queste donne

Il promotore di tale iniziativa è Sieghard Wilm, il pastore della chiesa luterana di St.Pauli. Proprio grazie all'appoggio delle sex worker e dei residenti, Wilm è riuscito a far votare il progetto, che mira ad una "dignitosa commemorazione" delle donne del quartiere che sono state detenute e uccise in quanto ritenute "pervertite".



Le recinzioni, tuttora presenti, intorno all'area a luci rosse furono erette dall'allora leader del partito nazista regionale (Gauleiter) nel momento in cui il regime bollò il mercato del sesso come "un peccato" e "una disgrazia per la comunità" nel 1933. Nonostante il divieto ufficiale, l'attività del quartiere di St. Pauli era talmente redditizia che fu impossibile fermarla del tutto, perciò le autorità decisero di erigere le mura per bloccarne la vista ai residenti.

"Milioni di persone visitano St. Pauli e moltissimi turisti ogni giorno si fermano davanti a Herbertstrasse e scattano foto. Ho sempre trovato questa cosa cinica perché sapevo che furono i nazisti a mettere su i cancelli", ha detto il prete al Guardian, aggiungendo come sia una "contraddizione" che il quartiere famoso per la sua liberalità abbia fino ad ora escluso "queste donne dimenticate dal tempo" dalle categorie oppresse del nazismo.

Il memoriale, che gli organizzatori sperano di inaugurare entro novembre, riprende il modello delle Stolpersteine (pietre d'inciampo), piccole placche di ottone incastonate nelle strade delle città e dei Paesi di tutta Europa in onore delle vittime dell'Olocausto. Al progetto sono stati accordati 5mila euro per il memoriale, i codici Qr ed una cerimonia di inaugurazione, ma il pastore spera di poter raccogliere ulteriori 15mila euro per finanziare altre parti dell'iniziativa, come il lavoro di ricerca necessario per tracciare le storie individuali di queste donne.



Secondo quanto riportato dal Guardian, la storica Frauke Steinhäuser ha spiegato quanto sia difficile rintracciare queste storie di vita dati i tabù intorno al mercato del sesso sia oggi che allora e anche, talvolta, la vergogna che provano le vittime. Le donne rinchiuse negli anni '30 e '40 rimasero nel mirino dei nazisti come "elementi femminili antisociali". Molte di loro, imprigionate e deportate nei campi di concentramento, subirono violenze e abusi come sterilizzazioni e aborti forzati, e per questo tentarono spesso il suicidio.

La storia di Gotthardt è emblematica in questo senso. Costretta dalla povertà a prostituirsi fin dall'adolescenza, fu rinchiusa a Ravensbrück e poi ad Auschwitz. Date le dure condizioni di lavoro nei campi e il trattamento disumano, tentò il suicidio più volte. Una volta finita la guerra, scoprì che la sua amante Johanna “Otto” Kohlmann, conosciuta ai tempi in cui cominciò a prostituirsi a Herbertstrasse, era morta, trovandosi sola.