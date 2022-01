80enne fermato in auto dalla polizia confessa: "Guido da 70 anni senza patente e assicurazione"

È stato fermato dalla polizia mentre era in auto per un controllo, e ha candidamente confessato agli agenti non solo di non avere la patente, ma di non averla mai avuta da quando ha iniziato a guidare 70 anni fa, così come non ha mai avuto un'assicurazione. È accaduto a Nottingham, in Inghilterra, dove gli agenti di una pattuglia di routine hanno detto di essere rimasti sbalorditi quando hanno fermato l'autista di 82 anni in un parcheggio di un supermercato. L'uomo, classe 1938, ha amesso di non avere patente né assicurazione ma di guidare da quando aveva 12 anni.

Accanto all'hashtag #rodehisluck, ha cavalcato la sua fortuna, gli agenti di pattuglia hanno scritto su Facebook: "Non possiamo credere a quello che è successo dopo il fermo, poiché l'autista, classe 1938 (!!), ha giurato di aver guidato senza patente e senza assicurazione, da quando aveva 12 (sì DODICI) anni.....e in qualche modo da allora è riuscito a non farsi mai fermare dalla polizia. (Vi lasciamo fare i calcoli!!). Per fortuna non ha mai avuto un incidente, non ha mai causato danni a nessuno e non ha mai fatto perdere denaro a nessuno, colpendolo mentre non era assicurato!" Sui social gli agenti hanno poi aggiunto: "A causa dell'aumento del numero di telecamere ANPR [riconoscimento automatico della targa] a Nottingham, anche durante i percorsi brevi, è probabile che veniate inquadrati da una telecamera, quindi assicuratevi che i vostri documenti siano in ordine... perché vi troveremo... prima o poi...”.

Come ricorda il Guardian guidare senza patente comporta una punizione da tre a sei punti di penalità, a seconda della natura dell'infrazione ma può anche portare a una multa molto più salata se il conducente non ha l'assicurazione. In quel caso gli agenti hanno il potere sequestrare il veicolo.