Altri 50 carri armati per Kiev, Berlino li ha comprati usati per darli all'Ucraina

La Germania ha acquistato quasi cinquanta carri armati usati dal Belgio per donarli all'Ucraina e sostenerla così nel conflitto contro la Russia di Vladimir Putin. Si tratta di 49 tank Leopard 1 di seconda mano che appartenevano all'azienda privata di difesa Oip Land Systems. Questi stessi mezzi erano stati al centro di una polemica pubblica all'inizio di quest'anno, dopo che il ministro della Difesa belga Ludivine Dedonder aveva dichiarato che il governo aveva valutato la possibilità di riacquistare i carri armati da inviare all'Ucraina, ma che gli erano stati proposti prezzi irragionevoli.

Lo scontro ha messo in evidenza la difficoltà dei governi occidentali a trovare armi per l'Ucraina dopo oltre un anno di guerra intensa: le armi scartate dai Paesi occidentali come obsolete sono ora molto richieste nel Paese ex sovietico e sono spesso di proprietà di aziende private ce stanno facendo affari rivendendole, con i loro prezzi di mercato che sono aumentati.

Freddy Versluys, amministratore delegato della Oip Land Systems, aveva acquistato i carri armati per 37mila euro dal governo belga che stava tagliando le spese per la difesa. L'uomo ha dichiarato alla Reuters di aver venduto tutti e 50 i carri armati a un altro governo europeo, di cui non ha potuto fare il nome a causa di una clausola di riservatezza, sostenendo di non poter neanche rivelare il prezzo. Ma il quotidiano tedesco Handelsblatt ha riferito che è stato il produttore di armi Rheinmetall ad acquistare i carri armati e che ne preparerà la maggior parte per l'esportazione in Ucraina. Ha detto che i carri armati sono stati trasportati in una fabbrica per una revisione sostanziale. Alcuni dei carri armati saranno utilizzati per ricavarne pezzi di ricambio, mentre altri saranno riparati. Potrebbero passare dai quattro ai sei mesi prima che siano sul campo di battaglia in Ucraina.

Una fonte della Difesa ha dichiarato a Reuters che il governo tedesco sta pagando per il restauro di 32 carri armati Leopard 1 e che ciò fa parte di un pacchetto di sostegno al Paese che la Germania aveva annunciato al vertice Nato di Vilnius a luglio. All'inizio di quest'anno, diversi alleati occidentali di Kiev hanno deciso di inviare all'Ucraina i moderni carri armati Leopard 2 e anche i vecchi modelli Leopard 1. I carri armati Leopard 1 sono prodotti dalla Germania, nello specifico dall'azienda tedesca Krauss-Maffei a partire dagli anni Sessanta. Il tank è più leggero del Leopard 2 e ha un diverso tipo di cannone principale. I modelli venduti da Versluys sono stati aggiornati l'ultima volta negli anni '90.

Continua a leggere su Europa.Today.it