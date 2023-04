29 coppie hanno deciso di morire insieme con l'eutanasia

Quella di optare per la 'dolce morte' è una scelta che sempre più olandesi decidono di fare. Il numero di persone che nei Paesi Bassi ha fatto ricorso all'eutanasia è aumentato di quasi il 14% nel 2022. Lo scorso anno ci sono state anche 29 coppie che hanno deciso di morire insieme. L'aumento ha portato il numero di decessi con la pratica della morte assistita a 8.720 lo scorso anno, oltre il 5% di tutta la mortalità nazionale (circa 170mila decessi su una popolazione di 17,5 milioni di abitanti), il che significa un decesso su 20. In 115 casi sono state aiutate a morire persone con gravi malattie psichiatriche, lo stesso numero del 2021.

Non sono state effettuate ricerche scientifiche o relazioni mediche per stabilire la causa dell'aumento da parte del Regional Euthanasia Review Committees (Rte), che revisiona i casi e valuta se i medici rispettano tutti i requisiti previsti dalla legge. "Stiamo diventando sempre più individualisti e sempre più padroni delle nostre vite", ha dichiarato Jeroen Recourt, presidente del comitato. "Inoltre, stiamo diventando generalmente meno conservatori quando si tratta di questo tipo di argomenti". Come riporta il Times nel caso di coppie che vengono uccise congiuntamente con l'eutanasia, entrambi i partner o i coniugi si rivolgono a medici diversi prima che venga eseguita la procedura medica, di solito un'iniezione letale. La doppia visita serve ad assicurare che davvero entrambi i partner soffrano in maniera insopportabile.

Recourt, ex giudice, ha affermato che gran parte dell'aumento generale delle domande di dolce morte potrebbe essere dovuto al passaggio dall'eutanasia per dolore insopportabile o malattia terminale anche a quella per pietà per "sofferenza insopportabile", compreso la sofferenza causata da disagio psicologico o malattia. "In pratica si nota che la sofferenza psicologica sta lentamente guadagnando terreno, anche se è ancora una minoranza" dei casi, ha detto.

Il professor Kevin Yuill, direttore generale di Humanists Against Assisted Suicide and Euthanasia, ha sostenuto che le nuove cifre però sono allarmanti. "L'eutanasia è sempre più vista come una soluzione per problemi sociali piuttosto che medici. È difficile concludere diversamente quando 29 coppie sono state sottoposte a eutanasia insieme", ha affermato, sottolineando che "è molto improbabile che le loro patologie mediche coincidano così perfettamente". "Quello che vediamo sempre più spesso è la morte, ironicamente, come una 'scelta di vita' per coloro che hanno paura di vivere. Questo è a dir poco preoccupante", ha aggiunto.

Ci sono stati alcuni casi eccezionali in cui le cose non sono andate come prescritto dai regolamenti e l'Rte ha stabilito che i medici coinvolti non hanno soddisfatto tutti i criteri a loro richiesti per assicurarsi che l'eutanasia fosse davvero necessaria. Sarebbe accaduto 13 volte l'anno scorso, quindi nello 0,15% dei casi. "Questa percentuale non è elevata rispetto agli anni precedenti e rimane così bassa nel totale che quest'anno si può senza dubbio trarre la conclusione che la pratica olandese dell'eutanasia è molto attenta", ha assicurato la Rte.

L'eutanasia è legalmente consentita se le persone soffrono in modo insopportabile e senza speranza. La legge sull'eutanasia che la rende possibile è stata approvata 20 anni fa. Nel rapporto annuale, il presidente Recourt ha scritto di essere giunto alla "cauta conclusione" che la legge sull'eutanasia e i comitati di revisione abbiano "raggiunto gli obiettivi prefissati: un'attuazione attenta e trasparente dell'eutanasia nei Paesi Bassi". "Quante persone avranno trovato conforto nel pensiero che se le cose fossero andate davvero male l'eutanasia sarebbe stata un'opzione e poi sono morte per cause naturali? Lo trovo un pensiero rassicurante", ha concluso.