16enne accoltella bimbo di 8 anni a scuola, poi si dà fuoco

Uno studente di 16 anni ha accoltellato, ferendolo gravemente, un bambino di otto anni in una scuola di Bischofswerda, nel land tedesco della Sassonia, in Germania. Il giovane, che è stato fermato dalla polizia, poi ha provato a darsi fuoco ed è anche lui ferito e ricoverato in ospedale. Come riporta la Bild, l'allarme è stato lanciato da un insegnante intorno alle 9,40 di questa mattina, quando un giovane armato di coltello è entrato nella scuola elementare e ha cominciato a correre nella struttura spargendo il panico tra insegnanti e studenti.

Immediatamente diverse pattuglie della polizia sono arrivate sul posto e hanno preso d'assalto la scuola elementare e circondato la zona. Gli studenti sono stati messi in salvo e le aule sono state sgombrate e sono stati allertati due elicotteri di soccorso. Nell'assalto però è rimasto ferito un bambino di 8 anni, che è in condizioni gravi ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se altri studenti siano rimasti feriti. Secondo la polizia la situazione sarebbe ora "sotto controllo".

