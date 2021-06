Un 15enne alla guida del treno: polemica in Olanda

Un ragazzino di 15 anni alla guida di un treno passeggeri. Succede in Olanda, dove un video pubblicato sulla piattaforma Dumpert ha fatto in breve il giro dei social, scatenando polemiche nel Paese.

Sotto accusa è la società di trasporti Arriva, che ha subito preso le distanze dal macchinista che avrebbe concesso al 15enne di prendere i comandi. Nel video, il ragazzino sembra conoscre bene il pannello di controllo: chiude le porte, controlla la sicurezza, accelera, guarda fuori e persino salutare un treno in arrivo, il tutto senza istruzioni da parte del macchinista. Un dettaglio che fa pensare che non sia la prima volta per il 15enne ai comandi di un treno.

“Siamo a conoscenza del video, che è stato girato circa due settimane fa”, ha detto Arriva in una nota, come riporta 31mag. L’autista non lavora più per l’azienda di trasporti. Se è stato licenziato o se il suo impiego è stato interrotto in qualche altro modo, Arriva non può dirlo. “Per motivi di privacy, non rilasceremo dichiarazioni sull’autista e sul ragazzo”. L’azienda riferisce che sulla vicenda è stata aperta un’indagine.