Guida l'auto a 13 anni e si schianta: morti due coetanei

Due adolescenti di 14 anni sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero in Irlanda. Alla guida c'era un loro amico di 13 anni, che è stato ricoverato in ospedale insieme a un'altra passeggera, anche lei quattordicenne. L'autista ha riportato solo ferite lievi, mentre l'altra superstite versa in gravi condizioni.

La tragedia è avvenuta nel fine settimana di Pasqua vicino Headford, nella contea di Galway. Le due giovani vittime, Kirsty Bohan e Lukas Joyce, e gli altri due ragazzini coinvolti erano amici e compagni di scuola, al Presentation College Headford. In una dichiarazione, la scuola ha affermato di aver perso "due preziosi membri" della loro comunità. "Preghiamo per tutte le famiglie e gli amici delle persone coinvolte affinché possano ottenere un po' di pace e soccorso in questo tragico momento", ha aggiunto. “Preghiamo anche per la nostra comunità scolastica, affinché possiamo trovare la forza per sostenerci a vicenda e andare avanti. Chiediamo il vostro sostegno, le vostre preghiere e lo spazio per piangere come comunità scolastica", conclude.