La multa da 121mila euro per aver guidato a 80 all'ora

Un uomo ha ricevuto una multa enorme, di 120mila euro, per aver superato di 32 chilometri i limiti di velocità, essendo stati scoperto a correre a 82 chilometri l'ora invece di 50. È accaduto in Finlandia, dove le ammende vengono calcolate in base alla ricchezza della persona che le riceve. Anders Wiklof ha dichiarato a Nya Aaland, il principale quotidiano delle Isole Aaland, una regione autonoma della nazione nel Mar Baltico, di essere consapevole di essere passato da una zona con limite di 70 a una di 50 e di aver provato a rallentare, ma sostenendo che evidentemente non lo aveva fatto abbastanza. Wiklof stava guidando a 82 chilometri all'ora quando la polizia lo ha fermato e multato sabato. Oltre alla multa, gli è stata sospesa la patente di guida per 10 giorni, secondo il giornale.

A quanto pare non era la prima volta che Wiklof veniva sorpreso a guidare troppo velocemente. Nel 2018 era stato multato per 63.680 euro e cinque anni prima ha dovuto sborsare 95mila euro. Originario di Aaland, l'uomo è il presidente di una holding che comprende attività nei settori della logistica, dei servizi elicotteristici, dell'immobiliare, del commercio e del turismo. Si ritiene che sia il residente più ricco delle isole e talvolta è soprannominato il "re" della zona. L'arcipelago si trova all'ingresso del Golfo di Botnia, tra la città finlandese di Turku, sulla costa occidentale della Finlandia continentale, e la capitale svedese Stoccolma.