Accoltella due persone in strada, ucciso dalla polizia: "Gridava Allah akbar"

Un uomo armato di coltello ha ferito due persone giovedì sera in una città della Germania meridionale prima di essere colpito a morte dalla polizia. Le indagini si stanno orientando su un possibile contesto terroristico, ma sono in una fase iniziale.

Il 30enne ha aggredito diversi passanti "con almeno un coltello" nei pressi della stazione di Ansbach, cittadina della Baviera non lontano da Norimberga, secondo una dichiarazione della polizia locale. Due persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita, secondo la stessa fonte. Durante l'intervento della polizia l'aggressore "ha aggredito gli agenti", che hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. Secondo i testimoni, "l'uomo ha anche gridato più volte 'Allah akbar'", precisa la polizia affermando di indagare per scoprire "se quanto accaduto abbia un legame con un contesto islamista o terroristico".

I precedenti ad Ansbach sono inquietanti. Ansbach era stata teatro il 24 luglio 2016 del primo attacco rivendicato dall'Isis in Germania. Mohammed Delel, un rifugiato siriano di 27 anni a cui era stata rigettata la domanda di asilo, quel giorno provò a fare esplodere un ordigno artigianale a un concerto con 2.500 spettatori. Qualcosa però andò storto: il siriano, che aveva problemi di droga e soffriva di malattie psichiche, non aveva il biglietto per entrare. Lo zainetto con la bomba saltò in aria all'ingresso, uccidendo lui e ferendo circa 15 persone. Successivamente, un necrologio pubblicato sul settimanale islamista Al-Nabaa definirà il 27enne come un "autentico combattente" dell'Isis.