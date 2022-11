Il paese intero che si può comprare al prezzo di una sola casa

Comprare un intero paese, con case e scuola, al prezzo di una singola abitazione. Si può fare, in Spagna. Su un sito specializzato è comparso l'annuncio delle vendita di Salto de Castro, una frazione del comune di Fonfría vicino al confine con il Portogallo nella comunità autonoma di Castilla y León.

Salto de Castro è stato edificato nel 1952 prima della costruzione del bacino idroelettrico di Iberduero, oggi Iberdrola. Dal 1989 è abbandonato. Il paese, come si legge su Idealista news, appartiene a una famiglia che lo acquistò nei primi anni 2000 per farne un polo turistico. I piani sono andati in fumo per la crisi e adesso vogliono vendere. L'affare si può chiudere con 260 mila euro.

Al momento il centro è disabitato, ma ci sono 44 case, di cui cinque indipendenti. Dispone inoltre di un bar, una chiesa e una scuola con diverse aule, un ostello con il progetto di costruire 14 stanze, con sala da pranzo e lavanderia. Secondo i proprietari, si potrebbe acquisire una licenza per ospitare 184 località di turismo rurale.