I progetti energetici europei per il futuro sostenibile dell'Ue

L’Eurocamera di Strasburgo chiede nuove regole per le infrastrutture energetiche transeuropee, che tengano conto di parametri vincolanti di sostenibilità e aiutino l’Unione europea a centrare i suoi obiettivi climatici. Resta però il nodo del gas naturale, su cui non si spegne lo scontro politico.

In estrema sintesi, la politica dell’Ue sulle reti transeuropee dell’energia (Rte-e) agevola gli investimenti nelle infrastrutture energetiche transfrontaliere, con l’obiettivo di collegare le infrastrutture energetiche degli Stati membri (soprattutto delle regioni più isolate, come quelle dell’Europa sudorientale) definendo corridoi e settori tematici prioritari e finanziando progetti collaborativi, con una forte attenzione verso la sostenibilità.

Per indirizzare gli investimenti, sono stati individuati dei cosiddetti “corridoi prioritari” che coprono diverse regioni geografiche e comprendono infrastrutture e griglie per l’elettricità (4 corridoi), il gas (altri 4) ed il petrolio (un corridoio). Si tratta di infrastrutture sia onshore (sulla terraferma) che offshore (al largo della costa). A livello operativo, gli obiettivi Rte-e vengono realizzati attraverso progetti di interesse comune (Pic).

La base normativa è il cosiddetto regolamento Rte-e, codificato per la prima volta nel 2013. Ma l’anno scorso i due co-legislatori Ue, Parlamento e Consiglio, hanno trovato un accordo politico sulla modifica di questo testo per allinearlo all’obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 e a quello della neutralità climatica entro il 2050. Il tutto mantenendo gli obiettivi originali: integrazione dei mercati energetici europei, competitività e sicurezza dell’approvvigionamento.

L’accordo (confermato dall’Aula con 410 voti favorevoli, 146 contrari e 72 astenuti) include lo stop a nuovi progetti basati sui combustibili fossili, l’introduzione di nuovi criteri obbligatori di sostenibilità, un focus maggiore sui progetti di elettricità offshore e su quelli per l’idrogeno, l’accelerazione della diffusione delle cosiddette reti intelligenti (“reti di reti” che sfruttano le tecnologie digitali per rendere più efficiente e decentralizzato lo scambio energetico), nonché la semplificazione delle norme per il rilascio delle autorizzazioni.

C’è poi il punto cruciale del gas naturale: pur essendo un combustibile fossile, è ritenuto da molti Stati membri (e dalla stessa Commissione) un supporto fondamentale alla transizione ecologica, per mantenere la produzione energetica a livelli accettabili mentre si passa alle rinnovabili. Ecco che allora si pensa a reti di gasdotti sia offshore che onshore (sulla terraferma) che colleghino i vari Paesi europei, soprattutto quelli che non sono ancora sulla griglia come Malta e Cipro.

Ma l’obiettivo, sul medio-lungo termine, è quello di abbandonare il gas per passare all’idrogeno. E questo passaggio dovrebbe essere relativamente “liscio”, dal momento che le infrastrutture fisiche per il trasporto del metano (i gasdotti) potranno essere utilizzate per l’idrogeno, senza dover duplicare l’intera rete nel giro di qualche decennio (anche se andranno costruiti altri strumenti come gli elettrolizzatori per separare l’idrogeno dall’acqua). Si parla quindi di una delega temporanea per un certo numero di progetti “transitori” sul gas, che in condizioni rigorose possono ottenere un’autorizzazione semplificata.

Naturalmente, questo tema continua ad alimentare lo scontro politico. Da un lato, gli ambientalisti sostengono che il nuovo regolamento sia fuori tempo massimo poiché lascia l’Unione intrappolata con l’uso di combustibili fossili, quando l’unica soluzione per alleviare la crisi climatica e raggiungere l’indipendenza energetica è puntare tutto sulle rinnovabili. Dall’altro lato, i conservatori chiedono più pragmatismo e ribadiscono che non si può rinunciare a risorse come il gas, ampiamente disponibile, per contrastare l’impennata dei prezzi energetici ed alimentare le nostre economie, senza aspettare che le tecnologie rinnovabili siano funzionanti su larga scala. Nel mezzo, popolari, socialisti e liberali secondo cui sì, ci voleva più ambizione, ma è pur sempre un primo passo nella giusta direzione. L'estrema destra (il gruppo della Lega) si è per lo più astenuta, ma diversi deputati hanno votato contro.