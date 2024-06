Il Paese che potrà uccidere gli orsi (grazie al patto tra verdi e destra)

La Slovacchia potrà dare seguito alla legge che consente l'abbattimento degli orsi se questi si avvicinano ai centri abitati. Lo ha deciso la Commissione europea. Il provvedimento, voluto dal governo del populista Robert Fico su pressione del partito di estrema destra Sns, è fortemente contestato dalle organizzazioni ecologiste. Ma, paradossalmente, il "sacrificio" degli orsi slovacchi potrebbe aver favorito il via libera alla legge Ue sul ripristino della natura, normativa che rafforza la protezione dell'ambiente in tutto il continente, compresa quella degli animali.

Secondo il quotidiano belga Politico, infatti, l'ok di Bruxelles sarebbe arrivato in seguito a un presunto patto informale tra il commissario all'Ambiente, l'ecologista Virginijus Sinkevicius, e il ministro slovacco Tomas Taraba: Sinkevicius si sarebbe impegnato ad autorizzare gli abbattimenti in cambio del sostegno di Bratislava alla legge Ue sul ripristino della natura, sostegno decisivo vista l'opposizione di diversi governi (tra cui quello italiano) alla nuove norme che comporteranno un aumento delle aree protette terrestri e marine (con possibili ricadute negative su agricoltura e pesca).

Anche la Slovacchia era fermamente contraria alla legge sul ripristino della natura, ma proprio Taraba, esponente dell'ultradestra, ha cambiato idea. E lui stesso ha spiegato le ragioni: "Abbiamo chiarito chiaramente (alla Commissione Ue, ndr) che non avremmo sostenuto (la legge sul ripristino della natura, ndr) finché non avessimo avuti l'approvazione della nostra nuova legislazione sugli orsi. E questo è successo", ha detto candidamente Taraba a Politico. Una ricostruzione smentita da Bruxelles.

A prescindere da come siano andati i fatti, resta che adesso Bratislava potrà procedere agli abbattimenti degli orsi. La questione è diventata centrale nel Paese in seguito all'aumento degli attacchi di questi animali contro la popolazione. Nel 2023 sarebbero stati 12 i cittadini feriti dagli orsi, il numero più alto negli ultimi vent'anni. Lo scorso marzo, una donna è morta dopo essere caduta in un burrone, pare per sfuggire all'inseguimento di un orso. Un caso che ha rilanciato le polemiche, alimentate soprattutto dalla destra nazionalista, contro i divieti "ecologisti" all'uccisione di questi animali, che godono dello status di protezione in base alla direttiva Ue Habitat.

Le organizzazioni ambientaliste sostengono che quella degli abbattimenti non è una soluzione e che l'orso risulta ancora una specie a rischio che va protetta. Nel Paese, ci sarebbero circa 1.200 esemplari.