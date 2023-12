Perché il futuro delle nostre industrie dipenderà dalle "discariche" di carbonio

Tra le priorità del Green deal europeo, uno dei cavalli di battaglia della Commissione von der Leyen, c'è notoriamente la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030 ed il loro azzeramento entro la metà del secolo. Per ottenere questi obiettivi occorre mettere da qualche parte il carbonio che viene raccolto. Ma attualmente i depositi disponibili in Europa sono distribuiti in modo tutt'altro che equo.

Come si sa, uno dei modi con cui l'Ue intende centrare i propri ambiziosi obiettivi climatici è quello della riduzione (e progressiva eliminazione) delle emissioni di CO2, tra i principali gas serra responsabili del riscaldamento globale. È forse meno noto, per i non addetti ai lavori, che uno degli strumenti per ottenere questi risultati è rappresentato dai cosiddetti sistemi di sequestro e stoccaggio del carbonio, spesso indicati con l'acronimo Ccs (dall'inglese carbon capture and storage). In pratica, si tratta di isolare e catturare le molecole di anidride carbonica dall'atmosfera (o impedire loro di raggiungerla direttamente): in questo modo, è possibile mantenere attive le attività economiche che inquinano perché, di fatto, viene rimosso artificialmente l'inquinamento stesso.

Ora, è evidente che le tecnologie di cattura del carbonio sono estremamente costose. Ma c'è un altro aspetto che le sta già rendendo problematiche, almeno in Europa. Come riporta il quotidiano Politico, l'altro nodo dei sistemi Ccs riguarda la questione dello stoccaggio: dove va a finire tutto il carbonio che viene catturato? Naturalmente c'è bisogno di siti specifici per depositarlo, e la pratica più comune è quella di utilizzare a tale scopo i giacimenti di gas o petrolio esauriti.

Il problema è che queste discariche naturali, per così dire, sono concentrate in larga parte nell'Europa settentrionale, in particolare nel Mare del Nord. E in questa limitata area geografica si registra anche la quasi totalità dei progetti di depositi artificiali che dovrebbero essere ultimati entro la fine del decennio, molti dei quali sono stati annunciati nell'ultimo anno.

Al contrario, nelle regioni dell'Europa meridionale e centro-orientale non c'è quasi nessun progetto attivo. In realtà, stando alle dichiarazioni del responsabile del dipartimento energetico della Commissione Ditte Juul-Jørgensen riportate da Politico, ce ne sarebbero diversi che potrebbero ricevere finanziamenti comunitari abbastanza presto, ma non è ancora chiaro quando potranno essere effettivamente operativi. Se non verrà adeguatamente affrontata, questa realtà potrebbe produrre un ulteriore divario economico tra i Paesi del nord e quelli del sud del continente, che si tradurrebbe in una ridotta competitività industriale per gli ultimi nei confronti dei primi, dati gli elevati costi di trasporto del carbonio dai siti di cattura a quelli di stoccaggio.

Dal canto suo, nel quadro del suo Green deal la Commissione sta predisponendo piani per aumentare le capacità di stoccaggio dei Ventisette (fino a raggiungere le 50 milioni di tonnellate al 2030) e per potenziare le reti infrastrutturali per facilitare il trasporto del carbonio. Bruxelles incoraggia dunque le aziende e i singoli governi non solo a investire nelle tecnologie Ccs ma anche a individuare siti dove immagazzinare il carbonio, per rendere la loro distribuzione più equa nel continente.

L'obiettivo dell'Ue è comunque quello di eliminare entro il 2034 i permessi speciali garantiti ai produttori più inquinanti nel quadro Ets (acronimo inglese che designa il mercato delle emissioni), che sono stati mantenuti finora per proteggerli dalla concorrenza estera. Ma l'idea è di spingere gradualmente le aziende europee verso alternative a ridotto rilascio di carbonio nell’atmosfera, che diventeranno più convenienti una volta rimosse le esenzioni attuali.