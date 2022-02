Tassonomia Ue, la Commissione pronta a presentare la proposta su gas e nucleare

La Commissione europea adotterà il 2 febbraio "l'atto delegato sulla tassonomia e il documento verrà presentato dal vice presidente Valdis Dombrovskis e dalla commissaria Mairead McGuinness". Lo ha annunciato il portavoce dell'esecutivo Ue, Eric Mamer.

L'annuncio arriva dopo che nei giorni scorsi McGuinness aveva confermato che la proposta circolata nei giorni scorsi sui media, e che prevede l'inclusione di gas e nucleare tra le fonti verdi, dovrebbe venire confermata dal collegio dei commissari, nonostante uno dei membri dell'esecutivo, Johannes Hahn, abbia dichiarato di non appoggiare il testo. “Siamo consapevoli che il gas sia un combustibile fossile, non siamo ciechi – ha detto McGuinness a Politico - Ma è molto meglio (usare il gas) che continuare a utilizzare il carbone. Allo stesso tempo, il nucleare è privo di emissioni di carbonio", ha aggiunto McGuinness, sostenendo che la proposta della Commissione affronta la questione dello smaltimento dei rifiuti tossici e richiede che le fonti nucleari "non causino danni significativi" all'ambiente.

La Commissione, spiega sempre l'ex eurodeputata irlandese e oggi responsabile del portafoglio Servizi finanziari e mercati di capitali, sta “perfezionando” la sua proposta in queste ore, ma “non riscriveremo il testo. Stiamo esaminando i dettagli delle richieste che ci sono state presentate per vedere se possiamo accoglierle, ma pensiamo più a modifiche che a riscrivere" il testo.

Secondo diversi critici, l'atto delegato sarebbe frutto di un compromesso tra la Francia (pro nucleare) e la Germania (pro gas), ma per McGuinness la tassonomia "riguarda la sicurezza energetica, un tema importante per tutti gli Stati membri". McGuinness respinge anche l'accusa per cui la Commissione europea si starebbe imponendo al di sopra di Stati e Parlamento: "Stiamo facendo ciò che i colegislatori (Parlamento e Consiglio degli Stati membri, ndr) ci hanno chiesto di fare", ha affermato.