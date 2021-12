Le auto come le sigarette: negli spot obbligo di consigliare l'uso di bici e mezzi pubblici

Dal 1 marzo 2022, in Francia tutte le forme di pubblicità di auto dovranno contenere messaggi per promuovere la mobilità sostenibile in alternativa alla propria vettura. Lo stabilisce una legge varata dal ministero della Transizione ecologica, che di fatto equipara i veicoli a motore a prodotti sensibili per la salute come sigarette e cibi, i cui spot prevedono già l'obbligo di consigli per i consumatori volti a scoraggiarne o ridurne l'uso.

Nel caso delle auto, più che la salute, l'accento è posto sull'ambiente. Le nuove pubblicità dovranno contenere messaggi del genere: "Per i viaggi brevi, preferire l'andare a piedi o in bicicletta", "considerare il carpooling" o "ogni giorno, utilizzare i mezzi pubblici", si legge nel testo della legge pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale francese. Tale obbligo si applica alle pubblicità trasmesse su radio, televisione, cinema, Internet, su schermi pubblicitari e su carta stampata.

Il messaggio "green" sarà seguito dall'hashtag "#SeDéplacerMoinsPolluer", ossia "Muoversi inquinando meno". In caso di inadempimento, l'inserzionista può incorrere in una sanzione pecuniaria fino a 50mila euro per ogni passaggio televisivo o radiofonico, o per ogni pubblicazione su carta e web. Sempre da inizio marzo 2022, i produttori di automobili avranno anche l'obbligo di includere negli spot informazioni chiare sul livello di emissioni di Co2 dei veicoli pubblicizzati.