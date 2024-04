Così un gruppo di filantropi vuole salvare l'Amazzonia europea

La Romania possiede un patrimonio naturale notevole: ben il 65% delle foreste vergini europee, che coprono circa 6 milioni di ettari di territorio quasi inabitato dall'uomo e costituiscono uno degli ecosistemi più importanti per la flora e la fauna selvatica d'Europa. Una sorta di Amazzonia del Vecchio continente. Per salvaguardare questo patrimonio naturale un gruppo di filantropi ambientalisti ha deciso di acquistare una porzione di terreni sui monti Fagaras, i più alti dei Carpazi meridionali, con un duplice obiettivo: da una parte salvare le foreste dall'abbattimento illegale e dalla deforestazione e dall'altra promuovere la crescita delle comunità locali. E il progetto sta già dando i primi frutti. Un caso di successo è quello della piccola comunità di Leresti, di cui i promotori dell'iniziativa possiedono 3.200 ettari: in pochi mesi la zona si è trasformata in una meta turistica locale e in un centro di osservazione dei bisonti, da poco reintrodotti.

Di cosa si tratta?

Il progetto è promosso da uno dei filantropi ambientalisti più noti al mondo, Hansjörg Wyss, e dalla coppia Christoph e Barbara Promberger, ideatori della Fondazione Conservation Carpathia, una delle maggiori iniziative private europee per la conservazione della natura. "Deve essere un progetto di conservazione ambizioso", ha detto Wyss, che ha l'idea di creare uno "Yellowstone europeo", ha detto citando il parco più antico e famoso degli Stati Uniti.

In termini di estensione, l'obiettivo è acquistare in tutto 200mila ettari di terreni. Al momento i tre hanno acquistato 27.027 ettari, inclusi nel Catalogo Nazionale delle Foreste Vergini e Quasi Vergini, di cui hanno rimboschito quasi 2mila ettari. Hanno anche piantato oltre quattro milioni di alberi giovani come faggi, abeti e aceri, reintrodotto specie che stavano scomparendo, come i bisonti, di cui oggi si contano 80 esemplari, e hanno contribuito alla protezione della fauna di questa zona della Transilvania, come lupi, orsi bruni, linci e castori.

La fondazione ha anche creato la propria associazione di cacciatori e acquisito i diritti di caccia su 80mila ettari per proteggere la fauna selvatica permettendo l'attività solo in periodi specifici dell'anno e in quantità controllate. La caccia illegale stava danneggiando in particolare le mandrie di camosci e cervi. "I cacciatori ci considerano una minaccia perché difendiamo una quota stabilita scientificamente per evitare di mettere a rischio la fauna e l'esistenza di una specie", ha dichiarato al quotidiano spagnolo El País Victoria Donos, direttrice delle Comunicazioni e delle Relazioni con le Comunità Locali della Fondazione.

Oltre alla conservazione di flora e fauna, il progetto si pone anche un obiettivo di tipo sociale. Offrire lavoro alla popolazione locale, attirare gradualmente più visitatori nella zona, e sviluppare programmi educativi e di sensibilizzazione sul tema della salvaguardia ambientale sono punti di fondamentale importanza per la sua riuscita. "Questo parco nazionale deve servire per proteggere la natura, ma anche per sviluppare economicamente le zone coinvolte", ha detto la Promberger.

Come è nata l'idea?

Nell'era postcomunista i proprietari dei boschi, rientrati in possesso dei loro terreni, hanno dato il via ad una deforestazione illecita per ottenere legname da commercio. Questa deforestazione illecita ha coinvolto persino i parchi protetti dallo Stato, come quello di Piatra Craiului, uno dei più importanti per la varietà di flora e fauna.

"Solo se qualcuno acquista queste foreste e le mette in mano privata possiamo salvarle", ha detto l'austriaca Promberger, biologa di professione, riportando le parole di un direttore di un parco nazionale. Parole che lei e il marito tedesco, silvicoltore, hanno preso alla lettera. Negli anni 2000 i due hanno cominciato a contattare filantropi e conservazionisti per raccogliere fondi con l'idea di comprare sempre più terreni e creare un Parco nazionale Fagaras.

Quali sono gli ostacoli?

Uno dei primi ostacoli è stato superare la diffidenza delle 28 comunità locali, che pensavano si trattasse dell'ennesimo investimento a scopo di lucro sulla pelle degli abitanti del posto. "Sospettavano che avessimo trovato oro o uranio", ha detto Promberger, "non potevano immaginare che avremmo investito così tanto denaro solo per conservare la natura".

Ma ci sono ancora comunità che si oppongono. "Crediamo che ciò sia dovuto ai gruppi di interesse del legname", dice l'attivista, "da quando si sono sentiti minacciati, questi gruppi che abbattono illegalmente le foreste hanno iniziato a diffondere voci su di noi, come che stiamo per lanciare serpenti da un aereo, chiudere l'accesso alle foreste o abbattere gli alberi".



Infine, l'ostacolo più grande è trovare un accordo con autorità locali interessate per vendere i terreni allo Stato se prometterà di trasformarlo in parco nazionale. "Siamo in un paese postcomunista, quindi le persone sono sospettose di perdere di nuovo le loro proprietà a favore dello Stato", ha spiegato la filantropa, sottolineando come i parchi nazionali costruiti non siano provvisti di infrastrutture ed abbiano finito per escluderne gli abitanti, che "sono rimasti con restrizioni di accesso e senza benefici economici".