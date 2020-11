Rolls-Royce vuole creare 16 mini impianti nucleari in Uk (e 6mila posti di lavoro)

La Rolls-Royce è famosa in tutto il mondo per le sue auto di lusso, ma non tutti sanno che produce anche reattori nucleari che vengono usati solitamente per alimentare i sottomarini.

Il consorzio

Adesso l'azienda automobilistica, insieme a un consorzio di cui fa parte, sta spingendo perché il governo britannico autorizzi e contribuisca a finanziare la costruzione di 16 mini impianti nucleari nell'isola che, afferma, potranno produrre ognuno 440 MW di elettricità, sufficienti per alimentare una città di 450mila case, per 60 anni. Come racconta il Guardian insieme alle altre aziende del consorzio, che comprende anche la società di costruzioni Laing O'Rourke e il National Nuclear Laboratory, ha promesso la creazione di ben 6mila posti di lavoro in cinque anni garantendo che i reattori possono svolgere un ruolo importante negli sforzi del Regno Unito per combattere la crisi climatica producendo energia a zero emissioni dirette.

Problemi di sicurezza

Ed in effetti le centrali nucleari non hanno emissioni nocive, ma creano delle scorie che sono difficili e pericolose da smaltire, e inoltre creano tutta un'altra serie di problemi legati alla loro sicurezza e protezione. Inoltre l'energia generata dai reattori deve competere con le fonti rinnovabili come l'energia eolica e solare, i cui costi di installazione sono diminuiti drasticamente nell'ultimo decennio e non pongono alcun problema di sicurezza. Il mese scorso il Financial Times ha riferito che il governo era intenzionato a sostenere i piani della Rolls-Royce e investire tra 1,5 e 2 miliardi di sterline, come parte del piano in dieci punti di Boris Johnson per l'ambiente. Al momento però il problema più urgente della seconda ondata di coronavirus ha fatto saltare tutti i pani e ritardare i piani di revisione della spesa pluriennale del Tesoro.