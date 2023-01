I rifiuti tossici fruttano oltre due miliardi di euro l'anno alla criminalità in Ue

La produzione di rifiuti tossici e pericolosi nell'Unione europea è in costante aumento, ed è in aumento anche il loro traffico illecito e lo scarico abusivo, pratiche molto lucrative per la criminalità organizzata del continente che arriva a guadagnare oltre 1,8 miliardi di euro l'anno. Lo sottolinea un’analisi della Corte dei conti comunitaria che mostra come questo aumento è stato continuo a partire dal 2004. Nel 2018, nell'Ue sono stati prodotti circa 102 milioni di tonnellate di questi rifiuti, pari al 4% del totale. La loro produzione è aumentata del 26% dal 2004 al 2018, passando da 80,8 milioni di tonnellate a 101,7 milioni di tonnellate. Tuttavia, secondo la Commissione, questo aumento è dovuto principalmente a una migliore rendicontazione della produzione di questi scarti.

Il comparto manifatturiero (metallurgico in particolar modo), il trattamento delle acque e dei rifiuti, l’edilizia e il settore estrattivo sono responsabili complessivamente di oltre il 75 % dei rifiuti pericolosi prodotti nell’Ue, ma questi ultimi possono essere anche generati nelle case delle famiglie (ad esempio, lo sono certi medicinali, le batterie usate, i prodotti per la pulizia e le apparecchiature elettroniche).

“La produzione di rifiuti pericolosi aumenta e l’Ue non può non affrontare la questione”, ha dichiarato Eva Lindström, il membro della Corte dei conti europea responsabile dell’analisi. “I metodi da preferire per occuparsi dei rifiuti pericolosi sono il riciclo e il recupero di energia. Si dovrebbe ricorrere allo smaltimento solo come estrema risorsa. Ciononostante, oltre il 50 % del totale dei rifiuti pericolosi dell’Ue viene ancora smaltito”.

I rifiuti pericolosi devono essere trattati in appositi impianti, conformemente a regole e requisiti di sicurezza rigidi. L’onere amministrativo e i maggiori costi per gli operatori economici che ne conseguono rendono però concreto il rischio di traffico illecito: gli stessi operatori non dichiarano i rifiuti prodotti come pericolosi e li scaricano abusivamente o li spediscono altrove in violazione della normativa per risparmiare soldi.

Per questo il traffico illecito e lo scarico abusivo dei rifiuti pericolosi continuano a essere attività lucrative per le criminalità organizzate: secondo alcune stime, i ricavi annuali si attestano tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro per il solo traffico illecito, il che significa che il giro di affari geenrale è molto più alto. I casi individuati, le indagini e le azioni penali sono rari, e le sanzioni sono modeste, sottolinea la Corte.

Idealmente, i rifiuti pericolosi dovrebbero essere preparati per essere riutilizzati o riciclati. Tuttavia, la maggior parte di loro non è adatta al riutilizzo e il riciclo è limitato da impedimenti tecnici e dalla mancanza di opportunità di mercato per i rifiuti riciclati.