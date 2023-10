Arrivano le telecamere a bordo dei pescherecci: "Pescatori trattati come criminali"

Un tracciamento continuo e controlli digitali per i pescherecci europei, soprattutto quelli di grandi dimensioni. Il parlamento europeo ha approvato le nuove misure sul controllo delle attività di pesca, le quali prevedono che tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo un dispositivo di tracciamento che consenta alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Alcune imbarcazioni di piccole dimensioni potranno essere esentate da questo obbligo fino al 2030, mentre le flotte pescherecce di piccole dimensioni avranno quattro anni per adeguarsi ai nuovi requisiti.

La normativa è stata approvata martedì 17 ottobre in via definitiva con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni. L'Unione europea punta a raccogliere dalle imbarcazioni dati più precisi anche per consentire una migliore gestione delle risorse marine e garantire tracciabilità del pescato e trasparenza nei confronti dei consumatori.

Dichiarazioni digitali del pescato

In base alle nuove regole tutti i pescherecci dell'Ue senza eccezioni dovranno registrare e dichiarare le proprie catture in modo digitalizzato. Ciò varrà in particolare per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco. I comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri potranno compilare e presentare una dichiarazione semplificata al termine della giornata di pesca, una volta giunti in porto e prima dello sbarco. Le nuove regole riguardano anche le imbarcazioni che effettuano pesca a scopi ricreativi, che per la prima volta saranno chiamate a dichiarare le catture attraverso sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione europea.

Il regolamento prevede anche un'armonizzazione in materia di sanzioni, per cui sarà il valore dei prodotti della pesca catturati da un peschereccio a definire il livello minimo delle ammende che saranno applicate in caso di grave violazione delle norme. Il cosiddetto margine di tolleranza, cioè la differenza tra la stima del pesce catturato e il suo peso al porto di sbarco, verrà fissato al 10% per specie. Sono previste alcune eccezioni per le catture di piccoli volumi e per alcune specie marine particolari.

Sistemi di monitoraggio elettronico

Al fine di garantire il rispetto del cosiddetto obbligo di sbarco (che prevede che tutti pescatori sbarchino tutte le catture), i pescherecci degli Stati membri di lunghezza pari o superiore ai 18 metri, che possono rappresentare un rischio elevato di non conformità, dovranno avere a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, inclusa la televisione a circuito chiuso. I sistemi potranno essere installati al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della legislazione. Gli operatori della pesca saranno tenuti anche a conservare le informazioni relative a tutta la catena di approvvigionamento, partendo dalla prima vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tramite la tracciabilità digitale del pesce, Bruxelles punta a rafforzare la sicurezza alimentare, nonché a a garantire una concorrenza più equa e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Una volta adottato formalmente dal Consiglio, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, diverse misure saranno attuate gradualmente, dando agli Stati membri e alle flotte pescherecce il tempo necessario per adattarsi.

I commenti

Il regolamento è stato seguito dalla relatrice spagnola Clara Aguilera del gruppo dei Socialisti & Democratici, che ha affermato in una nota: "I pescatori avranno quattro anni per adattarsi ai cambiamenti e il settore della pesca su piccola scala beneficerà di obblighi di comunicazione semplificati". L'eurodeputata ha concluso: "In questo modo, i deputati rispondono alla richiesta dei consumatori di informazioni sull'origine di tutti gli alimenti che consumano". Furiosa invece l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte, che nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo ha dichiarato: ''Commissione e Consiglio hanno completamente sprecato quattro anni di negoziati. Si doveva consegnare alla pesca un regolamento controlli più snello e di facile applicazione, invece avremo norme contorte e punitive, maggiore burocrazia e mancanza di armonizzazione". I sistemi di controllo digitali sono quelli che più lasciano interdetta la deputata leghista, coordinatrice del gruppo Identità e democrazia (Id) in commissione pesca: "Sono addirittura riusciti a imporre l'obbligo di installare le telecamere a bordo per controllare il lavoro dei nostri pescatori, sulla base del rischio di infrazione, non su infrazioni realmente avvenute. Perché fanno questo ai pescatori? Hanno dimostrato che il loro intento era infliggere l'ennesimo colpo per vessare la pesca".

I furbi della pesca

Opposta la visione dei Verdi, che hanno sostenuto il nuovo regolamento. "La verità è che il testo introduce norme più chiare ed efficaci per stanare i furbi e tutelare le nostre risorse, premiando al contempo la piccola pesca. Controlli più efficaci sulla pesca industriale consentiranno infatti di colpire chi, all'interno di questo segmento, non rispetta le leggi e danneggia gli ecosistemi a svantaggio della pesca artigianale", ha dichiarato l'eurodeputata dei Verdi europei, Rosa D'Amato, in merito all'approvazione del regolamento. "I tanto vituperati sistemi di monitoraggio elettronico introdotti dal regolamento riguardano esclusivamente i grandi pescherecci di lunghezza superiore ai 18 metri e che sono ad alto rischio di non rispettare i limiti di cattura. Si tratta di un onere minimo per chi realizza grandi profitti. Un onere da cui sono escluse le piccole imbarcazioni", ha precisato l'europarlamentare.

