Più tir in strada e il porto di Gioia Tauro a rischio chiusura: perché l'Italia protesta con l'Europa

Il porto di Gioia Tauro abbandonato dalla stragrande maggioranza dei suoi clienti portacontainer, che gli preferirebbero di scali africani. Mentre le strade italiane verrebbero invase da sempre più tir, aumentando l'inquinamento e i conseguenti danni alla salute dei cittadini. Sarebbero queste le conseguenze dell'entrata in vigore delle nuove norme Ue sul trasporto marittimo, secondo quanto denunciano l'autorità portuale dello scalo calabrese e le imprese del settore.

Cos'è l'Ets

Tutto nasce dall'ingresso dei trasporti via mare nell'Ets, il sistema di scambi di emissioni che finora ha riguardato l'industria pesante e quella energetica. Il sistema funziona così: ogni impianto industriale può inquinare fino a un certo livello di emissioni all'anno. Superato questo livello, deve comprare delle "quote di emissioni" su un apposito mercato. Di fatto, l'Ets si traduce in una tassa su chi inquina: più lo si fa, più si paga. Dal 1 gennaio 2024, anche le navi di grandi dimensioni (quelle con più di 5mila tonnellate di stazza lorda, tra cui rientrano quelle portacontainer) riceveranno lo stesso trattamento. La tassa si applicherà alle navi che fanno scalo nell'Ue. Ed è qui che sta il nodo denunciato dall'autorità portuale di Gioia Tauro a Bruxelles.

Il nodo di Gioia Tauro

Secondo le nuove norme, se una nave parte e arriva all'interno dell'Ue pagherà la tassa al 100%. Se invece quello europeo è solo il porto di destinazione o di partenza (o di scalo intermedio), allora la tassa scende al 50%. In entrambi i casi, c'è un modo per ridurre o annullare del tutto l'imposta: trovare rotte alternative. Si prenda una portacontainer che dalla Cina arriva al porto di Amburgo, in Germania, con scalo intermedio a Gioia Tauro (il cosiddetto "trasbordo"). Questa nave pagherà la tassa al 50% per la tratta fino a Gioia Tauro, e al 100% per quella tra il porto calabrese e Amburgo.

Ma se la stessa nave fa trasbordo in un altro porto del Mediterraneo che non è nel territorio dell'Ue (per esempio Tangeri in Marocco o Porto Said in Egitto), le imposte si abbattono e non di poco: la portacontainer non pagherà alcuna tassa Ets nella tratta tra la Cina e, mettiamo, Tangeri, mentre nella tratta Tangeri-Amburgo l'imposta sarà al 50%. È questa rotta alternativa a far tremare Gioia Tauro.

La soluzione parziale

Il business dello scalo calabrese, da cui dipende il lavoro di circa 4.500 persone tra porto e indotto, è imperniato sul trasbordo, segmento di cui è di gran lunga leader in Italia: il 94% del suo traffico è composto da navi che viaggiano su rotte internazionali e qui fanno tappa intermedia. Adesso, il rischio è che sempre più armatori si rivolgano a Tangeri e Porto Said. Ecco perché l'Italia ha chiesto una soluzione che disinneschi la fuga di navi sul nascere. Questa settimana, il presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, e l'eurodeputata del Pd Pina Picierno hanno incontrato il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic.

"Abbiamo trovato una parziale soluzione", ha detto Picierno al termine dell'incontro. Secondo l'eurodeputata, Bruxelles si è impegnata ad applicare ai porti distanti 300 miglia marittime dall'Ue, come Tangeri e Porto Said, le stesse norme in vigore sul suo territorio. In pratica, le navi che arrivano da fuori l'Unione o che partono da un Paese europeo con destinazione un porto extra-Ue pagherebbero le stesse imposte a prescindere se fanno trasbordo a Tangeri, a Porto Said o a Gioia Tauro.

L'eurodeputata parla di soluzione parziale, perché questa integrazione alle norme non risolve il nodo delle portacontainer che, per esempio, navigano sulla tratta tra India e Stati Uniti passando dal Mediterraneo: in questo caso, se passano da Tangeri o Porto Said anziché da Gioia Tauro, non ci sarebbe alcun modo di far applicare l'imposta, dato che tali navi si muovono completamente fuori dalla giurisdizione Ue.

Più tir in strada

La questione di Gioia Tauro non è l'unica criticità denunciata dall'Italia. L'Alis, l'associazione che riunisce le imprese dei trasporti marittimi, ha presentato uno studio in cui mette in guardia dal rischio che, con l'arrivo dell'Ets, le cosiddette autostrade del mare si svuotino a favore di un aumento massiccio del trasporto su strada. Secondo i dati del centro studi di Alis, solo nel 2023, i trasporti intermodali, grazie a porti e interporti, hanno consentito oltre 7 miliardi di euro di risparmi per le famiglie italiane, hanno sottratto dalle strade 6 milioni di camion con 143 milioni di tonnellate di merci e permesso di evitare 5,4 milioni di tonnellate di emissioni di Co2.

"L'Ets rischia di compromettere e vanificare gli sforzi e i risultati raggiunti finora dagli armatori, ad esempio attraverso le virtuose autostrade del mare, che proprio l'Europa ha voluto fortemente incentivare negli ultimi anni con l'obiettivo di sottrarre i camion dalle strade e ridurre le emissioni inquinanti", ha dichiarato il presidente dell'Alis, Guido Grimaldi, nel suo intervento all'assemblea generale dell'associazione, ricordando che il sistema per lo scambio di quote di emissioni non sara? applicato a tutte le modalita? di trasporto ma solo al settore marittimo.

