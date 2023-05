Più tasse sulla pesca: l'Italia vota a favore dell'accordo per proteggere i mari

I Paesi dell'Unione europea, compresa l'Italia, hanno votato a favore di un protocollo che modifica l'accordo di Marrakesh, il testo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). La modifica riguarda nello specifico la pesca, e mira a combattere le attività illegali e il sovrasfruttamento delle specie ittiche più a rischio. Tra le misure previste, c'è l'eliminazione di sussidi o agevolazioni fiscali per gli stock sovrasfruttati. Una previsione che, secondo fonti vicine al dossier, potrebbe costringere i governi europei a tassare i carburanti per il settore della pesca, a oggi esentati dalle accise.

Il passaggio si trova nell'articolo 4 dell'allegato al protocollo: "Nessuno Stato membro deve garantire o mantenere sussidi alla pesca o alle attività relative alla pesca per gli stock sovrasfruttati". Nell'articolo 12, si chiarisce che tra le "attività relative alla pesca" rientra anche la fornitura di carburante. Si tratta di un passaggio molto importante, viste anche le recenti proteste delle organizzazioni del settore in Italia contro il caro gasolio: con la crisi energetica, i pescherecci italiani hanno potuto ricevere sussidi per far fronte ai rincari. Con il protocollo dell'Omc, questi aiuti non potranno essere più erogati. Ma non solo: "Lo stop ai sussidi riguarda anche le esenzioni dalle accise sui carburanti", sostiene una fonte che ha seguito i lavori, e che aggiunge: "Il riferimento agli stock sovrasfruttati copre in sostanza quasi tutte le specie pescate nel Mediterraneo. Questo avrà serie ripercussioni sul comparto, soprattutto sulla pesca a strascico". Secondo un recente rapporto del Wwf, infatti, il 78% delle specie ittiche del Mediterraneo è sovrasfruttato.

Diversi esponenti del governo di Giorgia Meloni, in particolare il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, hanno più volte espresso il loro sostegno ai pescatori e la loro contrarietà a misure punitive nel nome della sostenibilità ambientale. Eppure l'esecutivo italiano ha votato a favore del protocollo dell'Omc. Un voto confermato dagli eurodeputati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che al Parlamento europeo hanno dato il loro sostegno al testo. Dei partiti italiani, solo la Lega si è astenuta.