In Europa la peggiore siccità degli ultimi 500 anni

Quasi due terzi dell'Europa sono minacciati dalla siccità. Quella di quest’estate potrebbe essere la peggiore "da almeno 500 anni", ha dichiarato questa settimana il portavoce della Commissione europea Johannes Bahrke. "Naturalmente si tratta solo di una prima valutazione e dobbiamo confermarla con i dati definitivi alla fine della stagione", ha detto Bahrke, riferendosi al rapporto pubblicato dal Joint Research Centre, il servizio scientifico dell'esecutivo comunitario.

Secondo la ricerca il 47 per cento dell'Europa è in condizioni di allarme (ovvero presenta un deficit di umidità del suolo) e il 17 per cento in condizioni di allerta (con danni alla vegetazione). La situazione si aggrava di giorno in giorno soprattutto in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Romania, Ungheria, Serbia settentrionale, Ucraina, Moldavia, Irlanda e Regno Unito. Mentre nel resto dell'Europa, si mantengono “condizioni stabili” di grave siccità. Si osserva una ripresa locale solamente nella Repubblica Ceca meridionale, nell'Austria settentrionale e in aree limitate della Francia centrale. Le regioni già colpite dalla siccità nella primavera del 2022 (ad esempio, l'Italia settentrionale, la Francia sud-orientale, alcune zone dell'Ungheria e della Romania), sono quelle che presentano il peggioramento maggiore delle condizioni.

L'ondata di calore in corso e la carenza d'acqua hanno "creato uno stress senza precedenti sui livelli idrici dell'intero blocco", ha dichiarato la Commissaria per la Ricerca Mariya Gabriel. "Attualmente stiamo notando una stagione di incendi sensibilmente superiore alla media e un impatto importante sulla produzione agricola. I cambiamenti climatici sono indubbiamente più evidenti ogni anno", ha aggiunto.