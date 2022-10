Ogni italiano paga 41 euro all'anno per colpa dei cambiamenti climatici

L’Italia è tra i Paesi Ue che stanno pagando il prezzo più alto per i danni dovuti al cambiamento climatico. Tra inondazioni, incendi e altri eventi collegati a condizioni meteo estreme, nel Belpaese sono andati in fumo 35,6 miliardi di euro in un decennio, mentre nel solo 2020 si stima che il costo dei cambiamenti climatici per ogni italiano sia stato pari a 41,45 euro. È quanto emerge da uno studio dell’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea.

Solo nel periodo dal 2010 al 2013 i danni sono stati limitati nell'ordine di centinaia di milioni di euro, si legge ancora nel report statistico. Il conto più salato del cambiamento climatico si è registrato in Grecia, Francia e Finlandia dove i costi annuali per abitante connessi alle catastrofi naturali sono stati superiori rispettivamente ai 90, 60 e 40 euro.

I fenomeni atmosferici e meteorologici estremi legati al surriscaldamento del pianeta e del cambiamento climatico, in totale, sono costati all'Unione europea 145 miliardi di euro solo tra il 2010 e il 2020, con una media di oltre 14 miliardi e mezzo di euro per far fronte alle ricadute delle condizioni meteo estreme. C'è “una chiara tendenza”, riconosce l’Eurostat, che questi costi "stanno aumentando di quasi il 2% all'anno nell'ultimo decennio".

Le informazioni a disposizione sono aggiornate al 2020, dunque non tengono conto della siccità e degli incendi che hanno colpito l’Europa l’estate scorsa. Nell'ultimo anno di riferimento le perdite economiche totali legate al clima, per l'Ue e i suoi Stati membri, sono state di 12 miliardi di euro. Meno della media degli anni precedenti, ma solo perché la portata dei cambiamenti climatici è variabile. La perdita totale più alta è stata registrata nel 2017, con danni complessivi per 27,9 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2020. In tale annata le ondate di caldo registrate nell’Ue causarono una siccità dei terreni che fu alla base di incendi, ricorda Eurostat. Il minor impatto dei cambiamenti climatici, in termini di ricadute economiche, è stato registrato nel 2012 (3,7 miliardi di euro).