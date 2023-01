Il villaggio sta affondando per colpa di una miniera: lo spostano casa per casa

La città svedese di Kiruna, situata a 200 chilometri a nord del circolo polare artico, sta per essere trasferita in una nuova località del Paese a causa degli anni di attività mineraria che l'hanno fatta sprofondare nel terreno. Il villaggio è stata fondato per ospitare i lavoratori di una miniera di ferro installata 125 anni fa e la maggior parte degli abitanti ha accolto con favore il trasferimento, dopo aver partecipato a una consultazione.

Col tempo, l'impianto di estrazione di Kiruna è cresciuto fino a diventare la più grande miniera sotterranea di ferro al mondo e ha finito per destabilizzare il terreno su cui sorgeva la stessa città. Piuttosto che chiuderla, nel 2018 la società mineraria statale Lkab ha pagato 22,3 miliardi di corone svedesi (circa 1,8 miliardi di euro) per spostare l'intera città, che ospita circa 23mila abitanti e si trova in un'area protetta che attrae molti turisti perché comprende foreste di betulle, tundra alpina, sette fiumi e 6mila piccoli laghi. All'interno e nei dintorni di Kiruna sono stati trovati minerali preziosi, tra cui il più grande deposito europeo di terre rare, utilizzate per la produzione di tecnologie verdi.

Il trasferimento di 450mila metri quadrati di case, scuole, locali pubblici, commerciali e per il tempo libero dovrebbe essere completato entro il 2035. Uno degli edifici più sensibili è l'iconica chiesa, risalente al 1912, che è fondamentale per la città. Clara Nyström, funzionaria del Comune, ha dichiarato a Euronews che il trasferimento rappresenta un miglioramento significativo per gli abitanti di Kiruna. Tuttavia, l'espansione della miniera preoccupa le popolazioni indigene della Lapponia, i Sami, che vivono principalmente di allevamento di renne.

Il governo afferma di tenere conto delle loro esigenze, ma Stefan Mikaelsson, vicepresidente del Consiglio del Parlamento Sami, ha dichiarato che è necessario che venga presa in considerazione anche la natura circostante e porsi degli interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine delle operazioni estrattive. "La diversità biologica nell'Artico è molto importante anche per gli abitanti del continente. Non possiamo dipendere solo dall'Amazzonia e far finta che proteggendola ci sia permesso di mantenere le abitudini di consumo, l'estrazione di risorse naturali e i profitti nell'Artico per un numero infinito di anni", ha affermato. La Lkab ha annunciato che utilizzerà solo fonti di energia pulita, con l'obiettivo di essere al centro della cosiddetta rivoluzione industriale verde.