Il mese più caldo di sempre

Il luglio 2023 potrebbe passare alla Storia come il mese più caldo da quando esistono le rilevazioni delle temperature su scala globale. È quanto emerge dai dati di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea.

"Le prime tre settimane di luglio sono state le tre settimane più calde mai registrate, dopo che giugno è stato il più caldo mai registrato", scrive la Commissione europea in una nota. "In connessione con una serie di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore in Nord America, Asia ed Europa, nonché incendi boschivi in Paesi come Grecia, Italia, Spagna e Canada, queste alte temperature hanno avuto conseguenze disastrose sulla vita delle persone gli abitanti, nonché sull'ambiente e l'economia locale", continua la nota.



Durante la prima e la terza settimana di luglio, si legge sul suto di Copernicus, "le temperature hanno anche temporaneamente superato la soglia di 1,5°C al di sopra del livello preindustriale, un limite fissato dall'Accordo di Parigi". Il luglio 2023 ha comunque già incassato un record: il 6 luglio è al momento il giorno più caldo di sempre, con una temperatura media globale che ha toccato i 17,08°C.

Continua a leggere su Today