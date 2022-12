Treno al posto dell'areo: dall'Ue ok alla Francia al divieto di tre voli a corto raggio

La Francia potrà cancellare tre tratte aree di corto raggio per sostituirle con collegamenti ferroviari e ridurre così le emissioni di Co2. La Commissione europea ha dato il via libera alla misura proposta da Parigi, che sulla scorta delle proteste nel Paese contro i voli dei jet privati, ha messo nel mirino le rotte brevi nazionali che possono essere sostituite con un viaggio in treno della durata inferiore alle 2 ore e mezza.

In realtà, la prima bozza della legge francese riguardava le tratte ferroviarie al di sotto delle 4 ore di percorrenza. Ma le proteste di alcune città come Marsiglia e Nizza, che avrebbero perso i collegamenti aerei con Parigi, hanno spinto il governo a rivedere il limite. Alla fine, la misura presentata lo scorso aprile colpirà tre tratte attualmente esistenti, ossia i voli in partenza da Orly, aeroporto a sud della Capitale, verso Bordeaux, Nantes e Lione. Gli ambientalisti non hanno gradito la restrizione delle ambizioni della legge, ma il governo sottolinea come la soppressione di queste tre tratte porterà a un risparmio totale di 55mila tonnellate di emissioni di Co2.

La misura di Parigi, però, non doveva vedersela solo con le proteste interne: trattandosi di concorrenza del mercato interno europeo, la legge doveva ottenere l'ok della Commissione Ue e già dopo l'annuncio della misura, a Bruxelles erano emerse alcune riserve sulla legalità del divieto. Alla fine, l'Antitrust europeo ha dato il suo via libera, ma a un patto: che il divieto sulle tratte si fermi a quelle brevi: "Gli effetti negativi di qualsiasi restrizione dei diritti di traffico sui cittadini e sulla connettività europei devono essere compensati dalla disponibilità di modi di trasporto alternativi a prezzi accessibili, che siano convenienti e più sostenibili", si legge nella decisione esecutiva della Commissione.