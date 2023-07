In Francia addio allo scontrino fiscale cartaceo

Addio agli scontrini fiscali cartacei in Francia dove i negozianti non saranno più tenuti a stamparli ad ogni acquisto da parte dei clienti. Questi ultimi, se lo vorranno, avranno però ancora diritto a richiederlo. L'applicazione della misura, presa in nome dell'ecologia e della lotta agli sprechi, inizierà il primo agosto dopo essere stata rinviata già due volte, a gennaio e poi ad aprile.

Lo ha confermato il ministero del Commercio guidato da Olivia Grégoire. Questa misura deriva dalla legge "anti-spreco e sull'economia circolare", approvata nel 2020, e mira a ridurre la produzione di rifiuti. In Francia vengono stampati ogni anno 12,5 miliardi di scontrini di cassa. Alcuni di questi sono molto piccoli, il che li rende difficili da "raccogliere e riciclare". In termini di impatto ambientale, secondo le stime del ministero, rappresentano 150mila0 tonnellate di carta, 25 milioni di alberi abbattuti e 18 miliardi di litri d'acqua consumati.

Diverse associazioni di consumatori, tra cui Ufc-Que Choisir e Familles rurales, avevano però criticato il provvedimento sostenendo che lo scontrino è "uno strumento di gestione del bilancio familiare" di molte famiglie, che permette di "verificare l'esattezza dell'importo della transazione". L'ufficio di Grégoire ha però ribadito che "non si tratta di abolire lo scontrino o di vietarne l'emissione", ma piuttosto "della possibilità per i consumatori di rifiutarlo". Lo scontrino non scomparirà insomma del tutto: i clienti che lo desiderano potranno ancora chiederne la stampa, ad esempio per chiarire eventuali dubbi su un prezzo.

In alcuni casi, lo scontrino verrà ancora stampato sistematicamente: nei ristoranti o negli alberghi, quando la garanzia di un prodotto è ad esso collegata (ad esempio per gli elettrodomestici o i telefoni), per le transazioni annullate o quando lo scontrino si riferisce a un servizio (parrucchiere, meccanico in officina, etc.) che costa più di 25 euro. Tutti i negozianti dovranno affiggere un cartello vicino alle casse "che indichi esplicitamente che ora spetta al consumatore chiedere lo scontrino", ha spiegato il ministero.

Continua a leggere su Europa.Today.it