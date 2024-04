In arrivo in Italia 1354 nuove colonnine elettriche: ecco dove

L'Italia molto presto si ritroverà con 1354 nuove colonnine per la ricarica elettrica delle auto grazie a un finanziamento Ue da 25 milioni di euro. Le stazioni di ricarica fanno parte di quattro progetti selezioni nell'ambito di Connecting Europe facility, il programma di Bruxelles per promuovere i trasporti nel continente.

Di cosa si tratta?

Il finanziamento più cospicuo è andato al gruppo Atlante, che riceverà 17,2 milioni per installare 624 colonnine con una potenza minima di 150 Kw e 96 di 350 Kw in 44 stazioni di ricarica, di cui 32 per veicoli leggeri e 12 per veicoli pesanti lungo le principali autostrade.

A Edison Next, società della Edison che si occupa di energia verde e decarbonizzazione, andranno 5,5 milioni per un progetto che mira a installare un totale di 174 punti di ricarica in 47 località in tutta Italia, alimentati al 100% da energia rinnovabile, di cui la maggior parte nel Sud e nel Centro. Aeroporti di Roma ha ottenuto un contributo di 1,9 milioni per installere 426 colonnine a Fiumicino e 27 a Ciampino. Infine la Save ricerà 1,3 milioni per implementare nell'aeroporto di Veneiza una rete di ricarica per auto elettriche.

Il contesto

Questi quattro progetti italiani rappresentano solo una parte di quelli selezionati a livello europeo, che in totale sono 42. "Continuiamo a sostenere progetti di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito del Green Deal dell'Ue", ha detto la direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (Cinea) Paloma Aba Garrote.

Questi 42 progetti saranno finanziati con oltre 424 milioni di euro. In totale, sono previste 4200 colonnine per la ricarica elettrica lungo la rete Ten-T (ossia le autostrade del continente), 48 stazioni di rifornimento di idrogeno per auto, camion e autobus e l'elettrificazione dei servizi di assistenza a terra in 21 aeroporti.