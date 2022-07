L'Europa colpita da una siccità "senza precedenti"

Dopo tre anni di caldo eccezionale, l'inaridimento del suolo in diversi Paesi europei sta accelerando e l'acqua si sta esaurendo pericolosamente. "Stiamo assistendo a una siccità senza precedenti in molte parti d'Europa", ha dichiarato Carlo Buontempo, direttore del servizio europeo Copernicus per i cambiamenti climatici. Le prospettive per l’Italia sono disastrose: "Stimiamo una riduzione della produzione di circa il 30 per cento, ma forse anche di più, soprattutto per i cereali", ha dichiarato Alessandra De Santis, che dirige l'ufficio di Bruxelles della Cia, la lobby degli agricoltori italiani.

E le cose potrebbero ancora peggiorare. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato il rapporto "Drought in Europe - July 2022", una valutazione della situazione nel continente basata sul lavoro dell'Osservatorio europeo della siccità. L'analisi dell'evoluzione e dell'incidenza della siccità prolungata nell'Ue mostra che una parte preoccupante del territorio è attualmente esposta a livelli di allerta (46% dell'Unione) e di allarme (l'11%) di siccità, associati a un deficit di umidità del suolo e a stress della vegetazione. "Il cambiamento climatico sta aumentando il rischio di gravi siccità e incendi boschivi in tutto il mondo", e "lo stress idrico e termico sta causando un calo delle rese dei raccolti, in una prospettiva già negativa per i cereali e altre colture", ha dichiarato Mariya Gabriel, commissario per la Ricerca nel commentare i risultati dello studio.

Come spiega Politico anche se c'è la possibilità che i modelli meteorologici cambino e che un agosto umido porti sollievo, la parte più calda dell'anno è appena iniziata e le previsioni sono pessimistiche. "Per alcune parti dell'agricoltura le cose si stanno già mettendo male. Le foreste sono indebolite. Dovrebbero accadere molte cose perché diventi un anno positivo", ha dichiarato Fred Hattermann, idrologo dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam, in Germania. Gli ecosistemi sono a rischio collasso, spiega Niko Wanders, professore assistente di idrologia presso l'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi.

Quest'inverno c'è stata poca neve, i livelli dei laghi sono al minimo e la pioggia continua a non arrivare. Le siccità regionali sono un evento estivo regolare, soprattutto nell'Europa meridionale. Ma l'estensione del periodo di siccità in gran parte del continente è eccezionale. Dall'Ungheria, alla Germania, alla penisola iberica, il suolo è sempre più secco. La maggior parte dei fiumi europei scorre a tassi inferiori alla media.

In Italia a preoccupare particolarmente è la situazione del Po e dell'impatto di questa siccità sull'agricoltura, dato che il fiume è la principale riserva di acqua dolce del Paese. Quasi un terzo della produzione agricola italiana è a rischio così come la metà degli allevamenti della Pianura Padana. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza climatica in cinque regioni del nord del Paese: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Più di 200 comuni hanno decretato il razionamento dell'acqua. È vietato innaffiare giardini o orti, lavare automobili o riempire piscine. A Verona e Pisa i residenti non possono più usare l'acqua corrente tra le 21 e le 6 del mattino. Alcune centrali idroelettriche hanno persino dovuto fermare le loro turbine. È il caso della centrale di Isola Serafini, vicino a Piacenza. Non è mai successo in 60 anni di attività.

Con i flussi alimentari globali già compressi, la siccità ha messo in allarme gli agricoltori europei. La Commissione europea prevede che quest'anno la resa totale delle colture di cereali, tra cui grano, orzo e mais, sarà inferiore del 2,5 per cento rispetto all'anno scorso a causa del clima secco. Il calo della produzione potrebbe aumentare marginalmente le sofferenze dei Paesi in via di sviluppo, che si trovano ad affrontare una crisi alimentare aggravata dalla guerra della Russia in Ucraina. Tuttavia, l'Europa avrà ancora un surplus di circa 40 milioni di tonnellate di cereali da esportare nella prossima stagione. Una magra consolazione per gli agricoltori delle aree più colpite. Il ministero dell'Agricoltura ungherese ha dichiarato mercoledì di aver ricevuto, all'inizio del mese, 8.413 notifiche di danni da siccità per 322mila ettari nel 2022, una superficie tre volte superiore a quella di qualsiasi altra prima metà dell'anno.

Anche la penisola iberica è particolarmente colpita. Oggi il 98 per cento del Portogallo si trova in una situazione di siccità grave o addirittura estrema. Anche in questo caso, diverse città hanno già adottato misure di razionamento dell'acqua. La città di Viseu, nel centro del Paese, ha deciso di ridurre la pressione della rete idrica pubblica come misura preventiva. Il governo promette che le risorse idriche del Paese saranno sufficienti a coprire il consumo umano per i prossimi due anni, ma non esclude un razionamento in alcune zone del Paese, anche per l'agricoltura. Tuttavia, nella penisola iberica oggi la preoccupazione principale è rappresentata dagli incendi. Negli ultimi giorni, in Portogallo sono stati segnalati più di cento incendi che hanno mobilitato quasi 3mila vigili del fuoco. E il picco di temperatura non è ancora stato raggiunto. Il Primo Ministro Antonio Costa ha appena dichiarato lo stato di contingenza, cioè sta aumentando il livello di mobilitazione dei servizi di emergenza. E chiede l'aiuto dell'Unione Europea.