L'Europa già nella morsa degli incendi boschivi: "Colpa dell'emergenza climatica"

L'estate è ancora lontana ma in Europa ci sono già incendi boschivi che preoccupano le autorità. Uno di questi è scoppiato nell'est della Spagna in provincia di Castellón, nella comunità Valenciana, portando all'evacuazione di tre piccole località: Torralba del Pinar, Pavías e Higueras. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già presi per altri comuni della zona colpita dal rogo. L'incendio, scoppiato inizialmente giovedì nella città di Villanueva de Viver, ha bruciato circa 3.800 ettari di vegetazione e ha portato all'evacuazione di 1.500 persone nella regione. Da allora, secondo le autorità regionali, più di 500 uomini e 20 aerei sono stati impiegati per provare a spegnere le fiamme. Le operazioni si stanno svolgendo con forti raffiche di vento fino a 70 chilometri orari e una bassa umidità relativa, inferiore al 20%, secondo il Ministro degli Interni e della Giustizia, Gabriela Bravo. Questo è "il giorno peggiore", in termini di condizioni meteorologiche, da quando le fiamme hanno iniziato a divampare.

L'incendio si è esteso anche alla vicina regione di Aragona e in totale, tra le due regioni, "quasi 1.700 persone sono state evacuate", ha dichiarato il primo ministro Pedro Sanchez, in visita alla zona. Quattordici vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti, ha aggiunto Sanchez. Parlando con lui nella città di Barracas, il presidente della regione di Valencia, Ximo Puig, ha detto di sperare di poter annunciare "nelle prossime ore una riduzione" del livello di allerta per la "popolazione sfollata". Il governo di Aragona ha annunciato domenica sera il ritorno alle loro case degli abitanti delle cittadine di Olba e San Agustin.

"Siamo appena usciti dall'inverno e stiamo già affrontando i tipici incendi estivi e questo è chiaramente dovuto all'emergenza climatica che il mondo sta affrontando", ha detto il premier spagnolo, definendo quella climatica "una crisi attuale e urgente". Nel 2022, l'anno peggiore per gli incendi boschivi in Europa, la Spagna è stato il Paese più colpito del continente, con quasi 500 incendi che hanno distrutto più di 300mila ettari, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis).