La Francia punta sul nucleare: "Otto nuovi reattori entro il 2050"

A poche settimane dalla presentazione di un nuovo disegno di legge sulla "sovranità energetica", il governo di Macron punta ad espandere l'approvvigionamento da nucleare. "Per il 2050, abbiamo bisogno di otto reattori aggiuntivi" oltre ai sei già annunciati in precedenza, ha affermato la ministra della Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher.

"L'energia nucleare è necessaria oltre i primi sei EPR (reattori nucleari europei, ndr) poiché la flotta storica non durerà per sempre" ha spiegato la ministra Runacher nel corso di un'intervista rilasciata a La Tribune nella quale ha precisato che il nuovo disegno di legge ha come obiettivo "far uscire la Francia dalla dipendenza dai combustibili fossili, che rappresentano oltre il 60 per cento dell'energia che consumiamo. La mia ambizione - ha affermato - è quella di abbassare questa cifra al 40% entro il 2035".

Come alternativa ai combustibili fossili, il testo mette dunque al primo posto il nucleare: una scelta che distingue nettamente la Francia da altri paesi europei, in primis la Germania, che proprio lo scorso aprile ha spento i suoi ultimi tre reattori attivi, al culmine di un processo di graduale uscita dall'energia atomica durato oltre 20 anni.

La polemica sulle altre rinnovabili

La scelta del nucleare, ha precisato la ministra, non significa allontanare l'impegno verso altre forme di energia pulita. "La posizione del governo a favore dell'accelerazione delle energie rinnovabili è inequivocabile. La prima legge dedicata all'energia era proprio su questo argomento. E i risultati ci sono, dal momento che la produzione di energia solare ed eolica è cresciuta in modo significativo in un anno".

A ribadirlo è la stessa ministra della Transizione energetica in una nota scritta in risposta ad un articolo di Libération che accusava l'esecutivo di "indebolire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra". "Alla vigilia delle elezioni europee del giugno 2024 - si legge nel pezzo di Libération - il governo vuole imporre la sua visione di elettricità "carbon-free" costituita principalmente da energia nucleare, invece dell'obiettivo di elettricità "rinnovabile" difeso finora dall'Unione Europea".

Una differenziazione (quella tra energia "carbon free" invece che "rinnovabile") che per il quotidiano di centro-sinistra suggella "un mantra pro-nucleare ripetuto all'infinito da Emmanuel Macron e dai suoi ministri".

​"Alla fine di novembre 2023, la migliore disponibilità della flotta nucleare ha permesso di produrre il 15% in più di energia nucleare in undici mesi nel 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. Allo stesso modo, la produzione di energia eolica è cresciuta del 30% e l'energia solare del 15%", ha replicato la ministra.

Tra le novità annunciate, anche l'estensione della durata operativa delle centrali esistenti in Francia, che potrebbe passare "da 40 a 50 anni se i controlli di sicurezza lo consentiranno". Ciò è previsto per 32 delle 56 centrali nucleari francesi attualmente esistenti.