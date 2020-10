Parlamento Ue: "Ridurre le emissioni del 60% entro il 2030". Ma Lega, FdI e FI votano no

Il Parlamento europeo punta in alto e vuole aumentare le ambizioni ambientali dell'Unione per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, portandola addirittura al 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Una risoluzione in discussione in Aula mira a tradurre in disposizioni legislative l’impegno preso dalle istituzioni Ue di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. Ma mentre i principi cardine del Green Deal trovano un largo consenso nell’emiciclo europeo, la questione della riduzione al 60% è risultata puttosto controversa al punto tale che è passata per un soffio.

L'emendamento che chiedeva la sua introduzione è stato approvato con soli 26 voti di scarto (352 voti a favore, 326 contro e 18 astenuti) grazie al sostegno trasversale che ha visto coalizzarsi due gruppi di maggioranza, quello dei Socialisti & Democratici e quello di Renew Europe (il gruppo liberale di cui fa parte La République En Marche di Emmanuel Macron), con due di opposizione, Verdi e Sinistra Unita Gue. Contrario alla modifica il centrodestra Ue, composto dai Popolari, che sono il principale gruppo di maggioranza, i Conservatori e riformisti (pure loro nella maggioranza che ha sostenuto la Commissione von der Leyen) e l'estrema destra del gruppo Identità e Democrazia. Tra le delegazioni italiane a votare contro l'innalzamento degli obiettivi climatici sono stati Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Favorevoli alla stretta sulle emissioni gli europarlamentari del Partito democratico, Movimento 5 stelle e Italia Viva.

Con l’approvazione del testo finale il Parlamento europeo aumenterà in pratica del 5% il taglio delle emissioni richiesto dalla Commissione europea, che per l'esecutivo dovrebbe essere del 55% rispetto a quelle del 1990. La posizione dell'Assemblea comunitaria dovrà poi essere bilanciata con quella del Consiglio Ue, che molto probabilmente si dimostrerà molto meno ambizioso.

“L'obiettivo della riduzione del 60% delle emissioni di gas serra entro il 2030 che abbiamo appena adottato è finalmente un passo nella giusta direzione”, è stato il commento di Marie Toussaint, eurodeputata dei Verdi e membro della commissione Ambiente. Ma “per rispettare l'accordo di Parigi - aggiunge l’ambientalista - l’obiettivo europeo per la riduzione delle emissioni di gas serra avrebbe dovuto essere del 65, o addirittura del 70%”, ha aggiunto.

Il Partito popolare europeo avrebbe potuto far saltare l'intera risoluzione votando contro ma sembra invece intenzionato ad astenersi, mostrando così il suo dissenso ma non bloccando il processo legislativo che comunque deve ancora passare dalle trattative con i governi, quando il provvedimento sarà ulteriormente limato.

L’eurodeputato Peter Liese del Partito popolare si è rammaricato del fatto “che la maggioranza del Parlamento non abbia sostenuto la proposta” originaria della Commissione europea "e ha invece votato a favore dell’eccessivo taglio del 60%” delle emissioni che, ha affermato, “sinceramente non ci piace e pensiamo che metta davvero in pericolo i posti di lavoro”. L’esponente della Cdu di Angela Merkel si è detto comunque “fiducioso” del fatto che il Consiglio Ue (dove sono rappresentati i Governi nazionali) “farà attenzione” e che quindi si tornerà “alla proposta del 55%”.