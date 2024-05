Carla Bruni, la "paparazza" Mimi e il caso fondi libici a Sarkozy: l'ex première Dame interrogata dalla polizia

Carla Bruni potrebbe aver svolto un ruolo di intermediaria tra il marito Nicolas Sarkozy e Michèle Marchand detta "Mimi", superstar del gossip francese sospettata di aver orchestrato la ritrattazione improvvisa di Ziad Takieddine. Quest'ultimo aveva accusato l'ex presidente Sarkozy di aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi libici, per poi fare un clamoroso dietrofront in diretta tv.

L'ex première dame di Francia, nonché modella, attrice e cantante, è stata interrogata dall'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali proprio con il sospetto che possa aver fatto da punto di contatto tra i vari protagonisti della vicenda.

Sarkozy sarà processato nel 2025

Per il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale l'ex capo di Stato sarà processato all'inizio del 2025 con le accuse di occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici, corruzione passiva, finanziamento illecito di una campagna elettorale e associazione a delinquere, riporta Le Monde citando fonti giudiziarie. Ancora in corso invece le indagini sulle presunte manovre volte ad eludere e ingannare la giustizia e influenzare l'opinione pubblica.

La vicenda e il presunto ruolo di Carla Bruni

Il caso ruota attorno alla ritrattazione di Takieddine nel novembre 2020. L'uomo d'affari era il principale testimone nell'inchiesta relativa ai presunti finanziamenti libici ma, in diretta davanti alle telecamere dell'emittente Bfm tv, fece una clamorosa ritrattazione dichiarando che Sarkozy non aveva "preso un centesimo, cash o non cash, per le elezioni presidenziali" del 2007 da parte dell'allora leader libico Muammar Gheddafi.

Mimi Marchand, indagata per presunta influenza di testimone e associazione a delinquere, per spiegare alcune visite a casa dell'ex presidente aveva parlato di una serie di incontri con l'amica Carla Bruni. La quale, però, secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe cancellato una serie di messaggi intercorsi tra lei e Mimi proprio quando a quest'ultima era stato comunicato il suo coinvolgimento nelle indagini. Per questo, gli investigatori si interrogano ora su una presunta "volontà di dissimulare" dell'ex première dame di Francia, già ascoltata come testimone informata sui fatti lo scorso giugno.