È stato il primo dell'anno più caldo della storia in diverse parti d'Europa

Dal Sud al Nord, da Est a Ovest. In diverse parti d'Europa i servizi meteorologici sono concordi su un punto: il 1 gennaio 2022 è stato il primo dell'anno più caldo della storia, o almeno il più caldo da quando esistono registri ufficiali sulle temperature. Il Belgio ha già vidimato il record. Nel Regno Unito sono in corso le verifiche, mentre in Spagna e Francia, record o meno, si registrano 10 gradi sopra la media stagionale in diverse città e regioni. Così come a Berlino.

La causa, come hanno ripetuto in questi giorni gli esperti italiani per spiegare il caldo record nel nostro Paese, è l'arrivo dell'anticiclone africano su gran parte d'Europa, che ha letteralmente spazzato via l'inverno portando temperature anomale. Non è inusuale vedere del bel tempo di questo periodo per via del cosiddetto clima anticiclonico, spiega il quotidiano spagnolo El Pais. Quello che è anomalo è l'elevata temperatura che si registra soprattutto ad alta quota: “Benvenuti in una nuova era climatica”, scrive su Twitter il meteorologo Juan Jesús González Alemán, tra i massimi esperti di sistemi tropicali in Spagna. “Non ci rendiamo conto dell'eccezionalità della situazione perché è inverno, ma si stanno raggiungendo temperature record almeno negli ultimi 40-70 anni. La temperatura della massa d'aria a circa 1.500 metri di quota è straordinaria”, ha aggiunto.

Se alle Canarie, per esempio, i 28 gradi toccati dal termometro possono anche non stupire più di tanto, nella regione di Bilbao, nel nord della Spagna, fanno più scalpore i 24,7°C, una massima mai vista da quando è iniziata la registrazione nel 1947. A Segovia, vicino a Madrid, sono stati registrati 22,7°C, non accadeva dal 1920. La solfa non cambia in Francia, dove da Sud a Nord sono stati superati i 20 gradi. Il caldo record non ha risparmiato neanche il Centro Europa: l'istituto meteorologico nazionale della Repubblica Ceca ha dichiarato che è stato il Capodanno più "mite" dal 1935, con 15,3 gradi di massima a Praga. In Germania, la minima di Berlino è stata di ben 13°C, quasi 15°C in più della temperatura normale.

Ma per i record assoluti bisogna spostarsi a Nord: il Belgio, con i 13,7 gradi toccati a Uccle, a Bruxelles, ha avuto il primo dell'anno più caldo della sua storia. Nl Regno Unito, dopo aver registrato il 31 dicembre più caldo, dovrebbe fare lo stesso per il primo gennaio: in media, le temperature hanno superato i 16°C in un periodo dell'anno in cui di solito raggiungono i 7°C, scrive il Guardian. Il Met Office ha affermato che a St James's Park, nel centro di Londra, sono stati raggiunti i 16,3 gradi: il precedente record era di 15,6 °C a Bude, in Cornovaglia, nel 1916.

I meteorologi invitano a godere di questi scampoli di primavera fuori stagione: con la Befana dovrebbe tornare il freddo. E anche la neve tanto agognata da chi ha impianti sciistici.