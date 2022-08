Il cambiamento climatico mette a rischio la produzione di auto elettriche

Le risorse idriche necessarie alla produzione di batterie e componenti dei veicoli elettrici rendono l’auto a zero emissioni una tecnologia particolarmente esposta agli effetti del cambiamento climatico. Le prime avvisaglie delle nuove difficoltà nella catena industriale delle macchine del futuro arrivano dalla Cina, dove le autorità della provincia del Sichuan - dalla quale arriva circa un quinto della produzione di litio del Paese, necessaria alla fabbricazione delle batterie - hanno dovuto razionare l’elettricità a causa dell’ondata di calore più intensa degli ultimi sessant’anni che - riporta Bloomberg - ha esaurito i serbatoi utilizzati per l'energia idroelettrica.

L’episodio ha solo confermato l’esposizione dell’auto elettrica agli effetti del cambiamento climatico, una tendenza che sta venendo a galla in tutto il mondo. Anche il colosso americano Tesla ha subito gli effetti della grave siccità che ha colpito la Germania, dove sorgono gli stabilimenti europei dell’azienda di Elon Musk. Oltre a mettere in crisi l’industria tedesca per il basso livello del Reno, la mancanza di precipitazioni ha diminuito la capacità delle falde acquifere locali mettendo in difficoltà i siti produttivi ad alta intensità idrica.

Lo stesso problema ha colpito il big dell’auto elettrica a Fremont, in California, dove Tesla produce auto elettriche da più di un decennio e dove le precipitazioni sono calate a meno della metà della media degli Stati Uniti. Problemi che hanno colpito tutti i costruttori di automobili elettriche, che stanno correndo ai ripari con soluzioni creative.

La BMW, nel suo stabilimento indiano, ha iniziato a raccogliere l'acqua piovana durante la stagione dei monsoni riuscendo così a coprire dal 60 al 90% del fabbisogno idrico annuale dell'impianto. Per aumentare ulteriormente questa quota, sono in costruzione altri serbatoi per la ritenzione dell'acqua piovana, ha affermato l’azienda tedesca, determinata a non rallentare il ritmo di produzione dei suoi veicoli di nuova generazione.