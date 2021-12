Il Belgio chiuderà tutte le centrali nucleari, ma potrebbe puntare sulla nuova energia atomica

Il Belgio dirà addio all'energia atomica e chiuderà i suoi sette reattori nucleari entro il 2025, anche se il governo non esclude di poter puntare sulla tecnologia nucleare di nuova generazione. Nell'accordo di governo, la coalizione cosiddetta Vivaldi (un richiamo alle Quattro stagioni e alle quattro famiglie politiche che la compongono: liberali, verdi, socialisti, social-cristiani) ha confermato la volontà di proseguire verso una graduale eliminazione del nucleare e la chiusura delle ultime due centrali, Doel 4 e Tihange 3, da tempo al centro di un dibattuto sul loro futuro, ma a condizione che sia garantita la sicurezza dell'approvvigionamento, e una decisione definitiva è attesa entro la fine dell'anno.

Insieme all'abbandono del vecchio nucleare il governo prevede anche di investire in nuove centrali elettriche a gas e nel nucleare del futuro, con piccole centrali modulari di nuova generazione. Una fonte dell'esecutivo citata dalla stampa locale ha riferito che le trattative hanno incluso un accordo di "investimenti di circa 100 milioni di euro (1,1 milioni di dollari) su piccoli reattori modulari". La decisione arriva mentre in Ue resta alta la tensione per includere il nucleare e il gas nell'elenco (tassonomia) delle fonti sostenibili per gli investimenti in favore del Green Deal.

Questa settimana era attesa la presentazione di un atto delegato da parte della Commissione europea ma Bruxelles arebbe deciso di prendere tempo stabilendo un percorso a più tappe per arrivare a decidere se e in che misura le due fonti saranno considerate necessarie a garantire la transizione energetica. Una mossa mirata anche a trovare una soluzione che possa superare le divergenze che si sono venute a creare tra Francia e Germania sul futuro dell'atomo: Parigi non intende rinunciarvi mentre Berlino tira dritto sulla strada della progressiva chiusura delle centrali nucleari.