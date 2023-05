Gli ambientalisti protestano pacificamente: 1500 arresti

Dopo aver annunciato l'arresto di oltre 1500 attivisti per l'ambiente, la polizia olandese critica aspramente il pubblico ministero che li ha fatti liberare poche ore dopo. Motivazione: seppure senza autorizzazione, la manifestazione indetta contro i nuovi sussidi per i carburanti fossili si stava svolgendo in maniera ampiamente pacifica. Gli organizzatori, che fanno capo all'organizzazione Extinction Rebellion, hanno organizzato una protesta a L'Aia, capitale amministrativa dei Paesi Bassi, ufficialmente vietata dal comune. Non si trattava della prima azione di questo tipo, trattandosi della settima protesta svoltasi in quell'area, ma è stata una delle più partecipate: circa 6.000 manifestanti hanno bloccato l'autostrada A12, nota come Utrechtsebaan. "In totale sono state arrestate 1.579 persone, 40 delle quali saranno perseguite", anche per vandalismo e oltraggio, aveva scritto la polizia in un comunicato.

Secondo la stampa olandese, gli agenti hanno usato cannoni ad acqua per disperdere gli attivisti che bloccavano un'arteria che conduce verso il centro della città. Tra i manifestanti c'erano diverse celebrità olandesi, tra cui Carice van Houten, nota per il suo ruolo di Melisandre nella serie televisiva di successo "Game of Thrones". Secondo l'agenzia di stampa olandese ANP è stata rilasciata poco dopo l'arresto, con le forze dell'ordine che l'hanno autorizzata a tornare a casa. La polizia non ha specificato se la donna rientra tra coloro che saranno perseguiti.

La maggior parte delle 1587 persone arrestate è stata successivamente rilasciata e non sarà perseguita, secondo quanto ha riferito l'ufficio stampa del pubblico ministero. Sabato sera erano stati rilasciati anche i 48 detenuti arrestati per reati come atti vandalici o insulti. Resta ancora in carcere un attivista per il clima, che avrebbe opposto resistenza durante l'arresto e avrebbe morso un agente, secondo quanto riferisce la polizia. Secondo quanto roporta il sito NL Times, dei 48 arrestati, 11 sono stati fermati per vandalismo e 34 per blocco o intralcio alla circolazione. Tra loro c'era un genitore con un bambino, mentre due persone sono state arrestate anche per ostruzione e oltraggio.

La scelta del rilascio ha sollevato le critiche della polizia, che puntava invece a perseguire tutti i manifestanti della protesta di massa. "Siamo stati in contatto con molti agenti di polizia e c'è molta frustrazione", ha detto a RTL Nieuws Jan Struys, presidente del sindacato di polizia olandese. "Se […] inizi a fare arresti di massa come polizia perché vengono commessi numerosi reati, e poi seguono licenziamenti automatici per quasi tutti i casi, non è esattamente il massimo per la motivazione", ha aggiunto. Extinction Rebellion ha invece da parte sua criticato la polizia perché "ha schierato cannoni ad acqua già 15 minuti dopo l'inizio del blocco A12, anche se non c'era alcuna situazione pericolosa o minacciosa", ha dichiarato il gruppo in un comunicato stampa.

Il Pubblico Ministero ha motivato la decisione di non perseguire la stragrande maggioranza delle persone arrestate sul proprio sito web, attestando che la protesta è stata pacifica, non essendoci segni di azioni riprovevoli (come vandalismo o aggressione) e il grado di disturbo causato dalla dimostrazione è stata limitata. Secondo la polizia, l'aspetto pacifico non giustifica la presenza in strada dei manifestanti. "Certo, è bello che le persone si comportino pacificamente, ma è pur sempre una manifestazione, stai bloccando una strada nazionale, costringendo cittadini, ambulanze e altri utenti della strada a deviare per raggiungere L'Aia", ha affermato Jan Struys. Un indice preoccupante di come le forze dell'ordine vivano l'idea democratica dell'espressione del dissenso.