Ambientalisti imbrattano il Parlamento Ue: "Help, distruggono il nostro futuro"

Cinque giovani attivisti tedeschi per il clima hanno imbrattato l'ingresso principale della sede del Parlamento europeo di Bruxelles, per riportare l'attenzione sul tema legato ai cambiamenti climatici. I cinque hanno fatto in tempo solo a scrivere Help, aiuto in inglese, e a prima di essere fermati dalla polizia per poi essere trascinati di peso nella camionetta per essere arrestati. Il gesto è stato rivendicato dal movimento Letzte Generation (Ultima Generazione) e messo in atto in vista delle elezioni europee, per chiedere ai candidati di non abbandonare le politiche ambientaliste. I manifestanti sono tutti di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'associazione ha rivendicato la paternità dell'opera tramite la sua pagina Instagram in lingua tedesca, riportando anche le dichiarazioni di alcuni dei partecipanti all'azione. "Siamo qui per una ragione molto semplice: il nostro futuro viene distrutto, abbiamo bisogno del vostro aiuto! Mi terrorizza vedere come persone che danno più valore ai loro soldi che alle nostre vite continuino ad arrivare al potere", ha scritto Ronja, 18 anni. Katharina, 17 anni, ha aggiunto: "Domenica non scegliete solo il vostro futuro, ma anche il nostro futuro. Dobbiamo tutti usare la nostra voce. E anche dopo le elezioni, dobbiamo ricordare ai responsabili le loro promesse e i loro doveri. Non possiamo farcela da soli. Aiutateci!".

Lo stesso messaggio era stato scritto da attivisti di Ultima Generazione sulla facciata della cancelleria tedesca a marzo 2024. L'Ingresso principale del Parlamento europeo è chiuso in questi giorni per via dell'assenza di attività parlamentare legata alle elezioni europee. I servizi dell'istituzione Ue hanno immediatamente provveduto a pulire la facciata.