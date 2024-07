L'agonia del Mar Mediterraneo: l'87% delle acque è inquinato

Sporco, inquinato e malato. Questo il quadro clinico del Mar Mediterraneo, in base all'ultimo report pubblicato dal Wwf. L'organizzazione ambientalista ha pubblicato l'8 luglio il report "Non c'è salute in un ambiente malato", da cui risulta che l'87% di questo mare ha problemi di inquinamento, soprattutto legati a metalli tossici, sostanze chimiche industriali e rifiuti di plastica. Con 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato, le acque che bagnano tra le altre le coste di Italia, Spagna, Francia e Grecia, presentano la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità. Per quanto riguarda i mari d'Europa, tra il 75 e il 96% delle aree valutate presenta un problema di contaminazione. Non si salva neppure l'Italia, i cui dati disponibili indicano un diffuso e complessivo cattivo stato dei mari.

Autostrada di rifiuti

Secondo il Wwf, in generale mari, fiumi, laghi, zone umide e falde acquifere sono pesantemente colpiti soprattutto dall’inquinamento da pesticidi e fertilizzanti provenienti dall’agricoltura. Incidono poi metalli pesanti, agenti patogeni e residui chimici provenienti da fanghi e acque reflue non trattate sia industriali sia urbane. Fino a 400 milioni di tonnellate di sostanze chimiche provenienti da impianti industriali vengono scaricate ogni anno nelle acque del mondo.

L’acqua, ricorda l'organizzazione ecologista, è la principale “autostrada” e destinazione finale dei nostri rifiuti e degli inquinanti chimici, come quelli contenuti nei detergenti, nei medicinali o nei Pfas, in grado di trasportare a livello globale queste pericolose sostanze. La perdita di biodiversità è una delle conseguenze più evidenti, con specie marine che scompaiono o impatti gravissimi su tutti gli organismi axquatici, dal plankton alle balene.

I danni per la salute delle persone

La pubblicazione del dossier coincide con la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il problema non si limita a questioni ambientali, ma solleva inquietanti problemi di salute pubblica. Ogni anno l'inquinamento idrico provoca circa 1,4 milioni di morti premature al mondo. Un dato che mette in evidenza i molteplici rischi per gli esseri umani. "Negli ultimi due decenni i decessi causati dalle moderne forme di inquinamento (atmosferico e da sostanze chimiche tossiche) sono aumentati del 66%, fino a raggiungere i 9 milioni di morti l'anno, il che rende l'inquinamento il principale fattore di rischio ambientale per malattie e morti premature a livello mondiale", osserva l'organizzazione in un comunicato stampa. Tra le conseguenze principali sulla salute sono incluse alterazioni cellulari e genotossicità che possono determinare conseguenze gravi, tra cui il cancro, problemi riproduttivi, di sviluppo, respiratori e digestivi, come pure obesità e diabete.