Addio ai vecchi condizionatori dal 2027: cosa cambia con la nuova legge Ue

Dal 2027 in Europa non potranno essere più venduti condizionatori e pompe di calore che utilizzano i gas fluorurati, i cosiddetti F-gas, considerati estremamente dannosi per l'ambiente. La totale eliminazione di questo tipo di apparecchi dovrà concludersi entro il 2032 per gli impianti più piccoli, e a partire dal 2035 per quelli più grandi. È quanto prevede la nuova legge concordata da Parlamento europeo e Stati Ue.

Il regolamento, proposto dalla Commissione europea nel 2022, aveva già provocato una levata di scudi dal settore della refrigerazione, e diversi quotidiani italiani avevano lanciato l'allarme secondo cui i cittadini, entro il 2028, avrebbero dovuto sostituire l'80% dei condizionatori installati nel nostro Paese. In realtà, le cose non sono proprio così, anche se l'Eppe, la lobby europea dell'industria del settore, ha contestato l'accordo raggiunto a Bruxelles sostenendo che sarà di difficile applicazione. Ma andiamo per ordine.

Cosa sono gli F-gas

Partiamo dagli F-gas: tra gli scienziati, è assodato da decenni che questi gas rappresentino un problema serio per il Pianeta: il loro contributo al riscaldamento globale è considerato 24mila superiore a quello delle emissioni di Co2. Le prime leggi europee per ridurne l'uso risalgono agli anni 2000, del resto: dunque, l'industria sa da tempo che gli F-gas sarebbero stati prima o poi, se non eliminati del tutto, almeno confinati a un utilizzo ridotto al minimo. E non a caso, già da diversi anni esistono sul mercato dei condizionatori che possono funzionare anche facendo a meno di questi gas.

Le ultime modifiche alle regole Ue sugli F-gas risalgono al 2014, e hanno permesso di ridurre nei cinque anni successivi le loro emissioni "del 37 % in tonnellate metriche e del 47% in tonnellate di Co2 equivalente", stando a quanto scrive la stessa Commissione europea. Nel 2022, la decisione di accelerare la stretta: Bruxelles propone che nel 2024-2026, la quantità di gas fluorurati sul mercato dell'Ue dovrebbe essere pari al 23,5% del volume del 2015, prima di scendere drasticamente al 10% per il periodo 2027-2029.

L'accordo

Secondo l’accordo raggiunto da eurodeputati e Stati membri, il regolamento prevede un percorso di riduzione meno drastico del consumo di questi refrigeranti: il 15% dal 2036, per poi essere eliminati del tutto entro il 2050. Per quanto riguarda i divieti, a partire dal 2027 scatterà il bando totale di gas fluorurati per i condizionatori e per le pompe di calore monoblocco di piccole dimensioni, con una completa eliminazione graduale nel 2032. Per condizionatori e le pompe di calore di maggiori dimensioni, il divieto totale dei gas fluorurati scatterà a partire dal 2035.

Cosa succederà quando scatteranno i divieti? Secondo la Commissione europea, c'è una lista di alternative, come i refrigeranti naturali, che sono già sul mercato e che possono essere utilizzate per buona parte di condizionatori e pompe di calore. Diverso il parere dell'Epee: "Certamente alcune apparecchiature sono appropriate per i cosiddetti refrigeranti 'naturali', ma non tutte, e un divieto dei gas fluorurati metterà a rischio le opportunità di decarbonizzazione. Questo accordo prolungherà senza dubbio la nostra dipendenza dai combustibili fossili", lamenta la lobby in una nota. Il riferimento è alle pompe di calore, che la stessa Commissione europea ha inserito nel suo piano RepowerEU come strumento chiave per sostituire le caldaie a gas, e decarbonizzare i riscaldamenti di case ed edifici.

Il testo concordato oggi sembra tener conto di questa preoccupazione: tra le more, è prevista una clausola di revisione molto simile a quella adottata dall'Ue per il divieto sulle auto a diesel e benzina. In sostanza, scrive il Consiglio Ue, il bando sui gas fluorurati sarà rivisto se dovesse "mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo di diffusione delle pompe di calore richiesto dal RepowerEU". Per l'Epee, "ciò dimostra che i politici riconoscono che l’accordo non è sufficientemente realizzabile nella pratica".

