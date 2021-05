La Commissione lancia un nuovo piano d'azione per raggiungere "inquinamento zero" entro il 2050

L'obiettivo dichiarato del programma è fare in modo che "le emissioni siano ridotte a livelli non più dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali"

Fare in modo che in Europa entro il 2050 "le emissioni siano ridotte a livelli non più dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali". E' questo l'obiettivo dichiarato del piano d'azione "Per un inquinamento zero di aria, acqua e suolo" lanciato dalla Commissione europea, che ha definito il progetto un risultato chiave del Green Deal .

L'esecutivo europeo ha sottolineato che non solo il piano mette insieme tutte le politiche messe in campo da Bruxelles per affrontare e prevenire l'inquinamento, ma va di pari passo con gli obiettivi comunitari per la neutralità climatica, la salute, la biodiversità e l'efficienza delle risorse e si basa su iniziative nel campo dell'energia, dell'industria, della mobilità, dell'alimentazione, dell'economia circolare e dell'agricoltura. Per Frans Timmermans, il presidente esecutivo del Green Deal europeo, si tratta di "un insieme di azioni volte a creare un mondo sano per persone sane, per ricostruire un'economia più pulita, più giusta e più sostenibile". Per guidare l'Ue verso 2050, il piano prevede degli obiettivi intermedi fissati per il 2030 da raggiungere attraverso una serie azioni chiave, tra cui:

Allineare gli standard di qualità dell'aria alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Rivedere gli standard per la qualità dell'acqua e ridurre l'inquinamento del suolo;

Rivedere le leggi comunitarie sui rifiuti per adattarle ai principi dell'economia pulita e circolare;

Promuovere inquinamento zero in tutte le regioni dell'Ue;

Ridurre le disuguaglianze sanitarie e l'impronta dell'inquinamento esterno dell'Unione;

Aumentare la ricerca per individuare soluzioni digitali verdi;

Consolidare i centri di conoscenza comunitari per l'inquinamento zero.