L'allagamento del tunnel Eurostar che ha bloccato tutti i treni da e per Londra (il video)

Capodanno a rischio per migliaia di viaggiatori di Francia e Gran Bretagna. A causa dell'allagamento di un tunnel nel sud dell'Inghilterra provocato dal maltempo tutti i treni Eurostar previsti in partenza e all'arrivo nella capitale britannica sono stati cancellati. "Le inondazioni nei tunnel tra St Pancras International ed Ebbsfleet non sono migliorate e i servizi ferroviari non sono in grado di funzionare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la decisione di cancellare tutti i servizi per il resto della giornata", ha affermato la compagnia in un comunicato.

In precedenza Eurostar aveva annunciato delle cancellazioni fino alle 16 e poi fino alle 17. Ora invece sono "cancellati tutti i nostri treni sulla nostra linea da e per Londra oggi sabato 30 dicembre". Complessivamente, riferisce la stampa francese, sono 41 i treni cancellati e che erano previsti oggi che dovevano trasportare circa 30 mila passeggeri.